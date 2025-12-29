تستمر 10 أيام .. “من المنتج إلى المستهلك” مبادرة تسويقية بدمشق لدعم القطاع الزراعي

دمشق-سانا

اتخذت غرفة زراعة دمشق وريفها، خطوات عملية لدعم الإنتاج الزراعي وتعزيز حضور المنتج المحلي في الأسواق، وذلك عبر المبادرة التسويقية التي أطلقتها أمس بالتعاون مع وزارة الزراعة وشركة “إينور” للمعارض، بعنوان “من المنتج إلى المستهلك”.

ويشارك في المبادرة التي تقام في مبنى الغرفة بدمشق، وتستمر 10 أيام 15 شركة متخصصة، حيث جرى فتح منافذ للبيع المباشر بين المنتجين والمستهلكين لمجموعة واسعة من المنتجات الزراعية والغذائية، بهدف تحسين عملية التسويق الزراعي وتعزيز جودة المنتجات المحلية وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي.

دعم القطاع الزراعي

أكد رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها محمد جنن في تصريح لمراسلة سانا، أن المبادرة خطوة لدعم الفلاح والمنتج الزراعي، وهي تسهم في خفض الأسعار بنسب تتراوح بين 20 و40 بالمئة من خلال قنوات التوزيع المباشر بين المنتج والمستهلك.

من جانبه، بيّن مدير زراعة دمشق وريفها المهندس زيد أبو عساف أن إيجاد منصات للبيع المباشر يسهم بشكل فعال في تسويق المنتجات السورية، ويعزز من القدرة التنافسية، ما ينعكس إيجاباً على تسهيل إجراءات التصدير.

جهود تشاركية

بدورها، مديرة العلاقات العامة في شركة “إينور” للمعارض هدى المصري أشارت إلى أن المبادرة هي ثمرة تعاون مع غرفة الزراعة، وأن الجهود المشتركة ستؤدي إلى دفع عجلة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على المستوردات.

وأكد رئيس فرع نقابة الأطباء البيطريين في دمشق وريفها، يوسف كنعان، أهمية إنشاء تواصل مباشر بين المنتجين والمستهلكين، واختيار منتجات تلبي حاجة المواطنين، وتعكس رغبة في تحسين جودة المنتجات المقدمة للمستهلك وتلبية احتياجات السوق المحلي، وتشجع المنتجين على رفع كفاءة إنتاج موادهم.

وكان مجلس إدارة غرفة زراعة دمشق وريفها الشهر الماضي، أقر بإطلاق هذه المبادرة في خطوة تأتي ضمن رؤية الغرفة لتعزيز دورها التنموي في دعم المنتجين، وتشجيع الاستثمار الزراعي، وتسهيل وصول المستهلك إلى منتجات ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.