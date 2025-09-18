افتتاح قسم متطور لصناعة الأطراف الصناعية في دمشق بدعم دولي

دمشق-سانا

افتتحت وزارة الصحة السورية اليوم قسم الأطراف الصناعية في المعهد التقاني الصحي بدمشق، بعد استكمال أعمال الترميم والتحديث بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في خطوة تهدف إلى تعزيز خدمات التأهيل البدني للأشخاص ذوي الإعاقات الحركية.

وفي تصريح لـ”سانا”، أوضح مدير مديرية المهن الطبية، الدكتور دريد الرحمون، أن افتتاح القسم يأتي ضمن رؤية استراتيجية تتبناها الوزارة لتقديم الرعاية المتكاملة للأشخاص الذين فقدوا أحد أطرافهم، من خلال توفير العلاج المناسب وتأهيل كوادر وطنية متخصصة في صناعة الأطراف الصناعية، لافتاً إلى أن سوريا بحاجة ماسة إلى بناء منظومة صحية حديثة تتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.

من جانبه، أشار مدير المعهد التقاني الصحي بدمشق، الدكتور إياد عبد اللطيف حماد، إلى أن القسم الجديد مجهز بثلاثة أفران حرارية ومجموعة متكاملة من الأدوات والمعدات اللازمة لإنتاج الأطراف الصناعية، بدءاً من القياس وحتى التسليم النهائي، لافتاً إلى أن الطاقة الاستيعابية للقسم تبلغ 20 طالباً سنوياً، بما يضمن جودة التعليم والتدريب.

بدوره، أكد نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، جميل مينتو، أن افتتاح القسم يمثل محطة مهمة في تطوير خدمات التأهيل البدني، مشيراً إلى أن نحو 120 ألف شخص في سوريا يعانون من إعاقات جسدية ويحتاجون إلى دعم مستمر.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود وزارة الصحة لتطوير الخدمات الصحية وتحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، عبر توفير خدمات تأهيلية متكاملة تسهم في دمجهم الفاعل في المجتمع.