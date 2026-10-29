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انتر ميلانو يستعيد صدارة الدوري الإيطالي

images 4 انتر ميلانو يستعيد صدارة الدوري الإيطالي
فريق انتر ميلانو الإيطالي-وكالة الاناضول

روما–سانا

استعاد إنتر ميلانو صدارة الدوري الإيطالي، بعد فوزه على مضيفه فينيزيا 2-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة.

جاءت أهداف الإنتر عبر ماتياس مورينو الذي سجل بالخطأ في مرماه بالدقيقة 80، قبل أن يضيف كارلوس أوغوستو الهدف الثاني في الدقيقة 82، ليحسم الضيوف اللقاء لصالحهم بهدفين دون رد.

بهذه النتيجة رفع إنتر ميلانو رصيده إلى 25 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري بالتساوي مع لاتسيو الذي يملك الرصيد ذاته، بينما واصل فينيزيا معاناته، بعدما تجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز العشرين والأخير.

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