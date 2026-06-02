المجموعة الثانية بمونديال 2026..الأرض تساند كندا ‏في مواجهة خبرة سويسرا وطموحات العنابي القطري

دمشق-سانا‏

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية صوب الملاعب ‏الكندية، مع اقتراب ضربة البداية للمجموعة الثانية في ‏نهائيات كأس ‏العالم 2026، والتي تضم منتخبات كندا ‌‏(المستضيف)، وسويسرا، وقطر، والبوسنة والهرسك‌‎.‎

وتشهد هذه المجموعة صراعاً تكتيكياً كبيراً بين مدارس ‏كروية متنوعة، حيث يسعى المنتخب الكندي إلى استغلال ‏عاملي ‏الأرض والجمهور لتسجيل حضور تاريخي، ‏وتجاوز عقبة دور المجموعات، في حين يبرز المنتخب ‏السويسري كمرشح ‏قوي بفضل استقراره الفني وخبرته ‏الطويلة في المواعيد الكبرى، بينما يتطلع المنتخب ‏القطري “العنابي”، لتقديم وجه ‏مشرف للكرة الآسيوية، ‏بموازاة طموح البوسنة والهرسك العائدة إلى الساحة ‏المونديالية بعد غياب‎.‎

ويخوض المنتخب الكندي (المستضيف) المنافسات ‏مدفوعاً بمؤازرة جماهيرية غفيرة في تورونتو وفانكوفر، ‏ويمتلك جيلاً ‏شاباً ومميزاً يعتمد على السرعة والتحولات ‏الهجومية الخاطفة، متطلعاً لصناعة المفاجأة في هذه ‏النسخة الاستثنائية‎.‎

ويدخل المنتخب السويسري البطولة بصفوف مكتملة ‏وتشكيلة متوازنة بقيادة المخضرم غرانيت تشاكا، ويمتاز ‏السويسريون ‏بالانضباط الدفاعي العالي والخبرة ‏الأوروبية الصارمة، ما يضعهم في مقدمة المرشحين ‏لحصد بطاقة التأهل‎.‎

ويمثل المنتخب القطري (العنابي) الكرة العربية ‏والآسيوية بطموحات عالية للاستفادة من تجاربه الدولية ‏الأخيرة، ويعتمد ‏على الانسجام التام بين عناصره، والقدرة ‏على مجاراة المنتخبات الكبرى في فترات الحسم‎.‎

أما منتخب البوسنة والهرسك الذي فاجأ المتابعين ببلوغه ‏النهائيات بعد مشوار شاق في الملحق الأوروبي، فهو ‏يتسلح بروح ‏قتالية عالية وخبرة هدافه المخضرم إيدين ‏دجيكو لخلط أوراق المجموعة‎.‎

وتنطلق مواجهات المجموعة في الثاني عشر من ‏حزيران الجاري، ويفتتحها المنتخب الكندي المستضيف ‏عندما يستقبل ‏نظيره البوسني على أرضية ملعب ‏”تورونتو” في اختبار حقيقي لطموحات الطرفين، تليها ‏في اليوم التالي المواجهة المثيرة ‏التي تجمع المنتخب ‏القطري مع نظيره السويسري على ملعب “سان ‏فرانسيسكو”.‏

كما تتسارع وتيرة التنافس في الثامن عشر من الشهر ‏ذاته لحساب الجولة الثانية، حيث تلتقي سويسرا مع ‏البوسنة والهرسك ‏في لوس أنجلوس، بينما يصطدم ‏”العنابي” القطري بأصحاب الأرض والجمهور في مدينة ‏فانكوفر، على أن تختتم لقاءات ‏المجموعة بحسم بطاقات ‏العبور المباشرة وأفضل الثوالث في الرابع والعشرين من ‏حزيران‎.‎