المجموعة الثانية بمونديال 2026..الأرض تساند كندا ‏في مواجهة خبرة سويسرا وطموحات العنابي القطري

دمشق-سانا
تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية صوب الملاعب الكندية، مع اقتراب ضربة البداية للمجموعة الثانية في نهائيات كأس العالم 2026، والتي تضم منتخبات كندا (المستضيف)، وسويسرا، وقطر، والبوسنة والهرسك.
وتشهد هذه المجموعة صراعاً تكتيكياً كبيراً بين مدارس كروية متنوعة، حيث يسعى المنتخب الكندي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتسجيل حضور تاريخي، وتجاوز عقبة دور المجموعات، في حين يبرز المنتخب السويسري كمرشح قوي بفضل استقراره الفني وخبرته الطويلة في المواعيد الكبرى، بينما يتطلع المنتخب القطري “العنابي”، لتقديم وجه مشرف للكرة الآسيوية، بموازاة طموح البوسنة والهرسك العائدة إلى الساحة المونديالية بعد غياب.
ويخوض المنتخب الكندي (المستضيف) المنافسات مدفوعاً بمؤازرة جماهيرية غفيرة في تورونتو وفانكوفر، ويمتلك جيلاً شاباً ومميزاً يعتمد على السرعة والتحولات الهجومية الخاطفة، متطلعاً لصناعة المفاجأة في هذه النسخة الاستثنائية.
ويدخل المنتخب السويسري البطولة بصفوف مكتملة وتشكيلة متوازنة بقيادة المخضرم غرانيت تشاكا، ويمتاز السويسريون بالانضباط الدفاعي العالي والخبرة الأوروبية الصارمة، ما يضعهم في مقدمة المرشحين لحصد بطاقة التأهل.
ويمثل المنتخب القطري (العنابي) الكرة العربية والآسيوية بطموحات عالية للاستفادة من تجاربه الدولية الأخيرة، ويعتمد على الانسجام التام بين عناصره، والقدرة على مجاراة المنتخبات الكبرى في فترات الحسم.
أما منتخب البوسنة والهرسك الذي فاجأ المتابعين ببلوغه النهائيات بعد مشوار شاق في الملحق الأوروبي، فهو يتسلح بروح قتالية عالية وخبرة هدافه المخضرم إيدين دجيكو لخلط أوراق المجموعة.
وتنطلق مواجهات المجموعة في الثاني عشر من حزيران الجاري، ويفتتحها المنتخب الكندي المستضيف عندما يستقبل نظيره البوسني على أرضية ملعب ”تورونتو” في اختبار حقيقي لطموحات الطرفين، تليها في اليوم التالي المواجهة المثيرة التي تجمع المنتخب القطري مع نظيره السويسري على ملعب “سان فرانسيسكو”.
كما تتسارع وتيرة التنافس في الثامن عشر من الشهر ذاته لحساب الجولة الثانية، حيث تلتقي سويسرا مع البوسنة والهرسك في لوس أنجلوس، بينما يصطدم ”العنابي” القطري بأصحاب الأرض والجمهور في مدينة فانكوفر، على أن تختتم لقاءات المجموعة بحسم بطاقات العبور المباشرة وأفضل الثوالث في الرابع والعشرين من حزيران.