نابولي وأتالانتا يتأهلان إلى ربع نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم

روما-سانا

تأهل نابولي إلى دور الثمانية في مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم، بعد فوزه على كالياري بركلات الترجيح 9-8، بعد تعادلهما في الوقت الأصلي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم ضمن منافسات الدور الـ 16 للمسابقة.

افتتح لورينزو لوكا التسجيل لنابولي في الدقيقة الـ 28، فيما سجل سيباستيانو اسبوزيتو هدف التعادل لكالياري في الدقيقة الـ 67، لينتهي الوقت الأصلي بهذه النتيجة ويلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لنابولي.

كما تأهل أتالانتا لدور الثمانية بفوزه الكبير على جنوى بأربعة أهداف دون رد، على ملعب أتالانتا في برغامو.

تقدّم أتالانتا في الشوط الأول عن طريق المدافع الألباني دجيمسيتي في الدقيقة الـ 19، وأضاف الهولندي مارتن دي رون الهدف الثاني في الدقيقة الـ 54، والكرواتي ماريو باساليتش الهدف الثالث في الدقيقة الـ 82، واختتم دوّن هونيست أهداف فريقه في الدقيقة 90+1.

وسيلاقي أتالانتا في الدور ربع النهائي يوفنتوس الذي تأهل بعد فوزه على أودينيزي.