شاب صيني يحوّل فكرة من أفلام «سبايدرمان» إلى لوح طائر

بكين-سانا

نجح شاب صيني في صنع لوح كهربائي طائر يقوده بنفسه، وتمكن من التحليق به فوق الجبال وعبور نهر اليانغتسي في مقاطعة هوبي وسط الصين، في تجربة لفتت اهتمام مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الصينية أمس الأربعاء، أن سونغ شينغيو، البالغ من العمر 26 عاماً، أمضى نحو شهرين في تطوير اللوح، مستلهماً تصميمه من المركبة الطائرة التي يستخدمها الشرير «غرين غوبلن» في أفلام «سبايدرمان».

ويتكون الجهاز من عشرة محركات كهربائية عالية القدرة، تتيح له رفع نفسه وحمل أوزان تصل إلى أربعة أشخاص، كما زُوّد بنظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة قائده على مراقبة توازنه وضبط حركته أثناء الطيران.

وبدأ سونغ تطوير الجهاز بمحركات نفاثة صغيرة، إلا أن النسخة الأولى تعرضت للاحتراق خلال الاختبارات، ما دفعه إلى التحول نحو نظام الدفع الكهربائي، ومواصلة التجارب حتى تمكن من التحليق بالنسخة المطورة فوق المناطق الجبلية والنهر.

واكتسب الشاب شهرة عبر الإنترنت من خلال مقاطع فيديو يعرض فيها ابتكاراته وتجارب الطيران التي ينفذها، فيما يأمل مواصلة تطوير الجهاز واختبار قدراته على التحليق لمسافات وارتفاعات أكبر.

وتُظهر التجربة جانباً من مساعي الهواة والمخترعين لتطوير وسائل طيران شخصية، إلا أن هذه الأجهزة لا تزال تتطلب اختبارات دقيقة وإجراءات سلامة صارمة قبل التفكير في استخدامها على نطاق واسع.