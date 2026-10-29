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اعتباراً من 10 تشرين الثاني 2026 تشغيل رحلات مباشرة ومنتظمة بين دمشق وبرلين

دمشق برلين اعتباراً من 10 تشرين الثاني 2026 تشغيل رحلات مباشرة ومنتظمة بين دمشق وبرلين
برلين دمشق اعتباراً من 10 تشرين الثاني 2026 تشغيل رحلات مباشرة ومنتظمة بين دمشق وبرلين

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