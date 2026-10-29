اعتباراً من 10 تشرين الثاني 2026 تشغيل رحلات مباشرة ومنتظمة بين دمشق وبرلين تاريخ النشر: 2026/10/29 11:45 صباحًا اخر تحديث: 2026/10/29 11:45 صباحًا اعتباراً من 10 تشرين الثاني 2026 تشغيل رحلات مباشرة ومنتظمة بين دمشق وبرلين.. ما أهميتها لأبناء الجالية السورية في ألمانيا؟ قريباً.. بوابة الإعلام منصة تجمع الخدمات الإعلامية ضمن منصة رقمية موحّدة إنجاز المرحلة الأولى من تزفيت طريق عربين – زملكا في ريف دمشق طرطوس تسجّل موسماً سياحياً أفضل من العام الماضي تقنية علاجية لمرضى غسيل الكلى الذين استنفدوا الحلول التقليدية لإنشاء مدخل وعائي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.. هيئة التخطيط والإحصاء تنفذ “مسح القوى العاملة” صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك هل يرتبط الانتباه إلى خوف الآخرين بزيادة الرغبة في مساعدتهم؟ أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 29, 2026 افتتاح مكتب للبريد في عقرب بريف حماة الجنوبي بهدف توسيع نطاق الخدمات البريدية أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 29, 2026 مقتل 6 أشخاص جراء إعصار أرناب قبالة سواحل للهند أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 29, 2026 مصيدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لرصد البعوض الناقل للأمراض أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 29, 2026