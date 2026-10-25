‏أربعة لاعبين من الدوري السعودي يترشحون لجوائز الكرة الذهبية لعام 2026‏

الرياض-سانا
سجّل الدوري السعودي للمحترفين حضوراً لافتاً في القوائم النهائية لجوائز الكرة الذهبية لعام 2026، التي أعلنتها مجلة «فرانس فوتبول»، بترشيح أربعة لاعبين ينشطون في أنديته، هم السنغالي ساديو ماني والمكسيكي جوليان كينيونيس لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب، والمغربي ياسين بونو والسنغالي إدوارد ميندي لجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى.
ويُعدّ ترشيح ماني، لاعب النصر، وكينيونيس، مهاجم القادسية، سابقة في تاريخ الجائزة، إذ يشهد هذا العام للمرة الأولى وجود لاعبين من الدوري السعودي ضمن قائمة المرشحين للكرة الذهبية، وفق ما أوردته مجلة «فرانس فوتبول».
وقدم ماني مستويات هجومية لافتة مع النصر خلال الموسم الحالي، وأسهم في أكثر من 35 هدفاً في مختلف المسابقات المحلية والقارية، فيما برز كينيونيس مع القادسية بتسجيل أكثر من 22 هدفاً وصناعة ثمانية أهداف أخرى في منافسات الدوري، وفق الأرقام الواردة في بيانات الخبر.
ويعكس ترشيح بونو حارس الهلال، وميندي حارس الأهلي، حضور حراس المرمى المحترفين في الدوري السعودي ضمن المنافسة على جائزة ياشين، التي تكرّم أفضل حارس مرمى، في ظل سجل بونو الدولي مع المنتخب المغربي، وإسهامات ميندي مع الأهلي، الذي توّج بدوري أبطال آسيا للنخبة.
ومن المقرر إقامة حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2026 في العاصمة البريطانية لندن يوم غدٍ الاثنين 26 تشرين الأول الجاري، في النسخة السبعين من الجائزة التي أطلقتها مجلة «فرانس فوتبول» عام 1956، وتُنظم بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منذ عام 2024.