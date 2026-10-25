‏أربعة لاعبين من الدوري السعودي يترشحون لجوائز الكرة الذهبية لعام 2026‏

الرياض-سانا

سجّل الدوري السعودي للمحترفين حضوراً لافتاً في القوائم النهائية لجوائز الكرة ‏الذهبية لعام 2026، التي أعلنتها مجلة «فرانس فوتبول»، بترشيح أربعة لاعبين ‏ينشطون في أنديته، هم السنغالي ساديو ماني والمكسيكي جوليان كينيونيس لجائزة ‏الكرة الذهبية لأفضل لاعب، والمغربي ياسين بونو والسنغالي إدوارد ميندي لجائزة ‏ياشين لأفضل حارس مرمى.‏

ويُعدّ ترشيح ماني، لاعب النصر، وكينيونيس، مهاجم القادسية، سابقة في تاريخ ‏الجائزة، إذ يشهد هذا العام للمرة الأولى وجود لاعبين من الدوري السعودي ضمن ‏قائمة المرشحين للكرة الذهبية، وفق ما أوردته مجلة «فرانس فوتبول».‏

وقدم ماني مستويات هجومية لافتة مع النصر خلال الموسم الحالي، وأسهم في أكثر ‏من 35 هدفاً في مختلف المسابقات المحلية والقارية، فيما برز كينيونيس مع القادسية ‏بتسجيل أكثر من 22 هدفاً وصناعة ثمانية أهداف أخرى في منافسات الدوري، وفق ‏الأرقام الواردة في بيانات الخبر.‏

ويعكس ترشيح بونو حارس الهلال، وميندي حارس الأهلي، حضور حراس المرمى ‏المحترفين في الدوري السعودي ضمن المنافسة على جائزة ياشين، التي تكرّم أفضل ‏حارس مرمى، في ظل سجل بونو الدولي مع المنتخب المغربي، وإسهامات ميندي مع ‏الأهلي، الذي توّج بدوري أبطال آسيا للنخبة.‏

ومن المقرر إقامة حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2026 في العاصمة ‏البريطانية لندن يوم غدٍ الاثنين 26 تشرين الأول الجاري، في النسخة السبعين من ‏الجائزة التي أطلقتها مجلة «فرانس فوتبول» عام 1956، وتُنظم بالشراكة مع الاتحاد ‏الأوروبي لكرة القدم منذ عام 2024.‏