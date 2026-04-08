برشلونة وأتلتيكو مدريد.. صدام إسباني متجدد في ربع نهائي دوري الأبطال

يتجدد الصراع الإسباني بنكهة قارية الليلة، حين يستضيف نادي برشلونة غريمه اللدود أتلتيكو مدريد على ملعب “سبوتيفاي كامب نو”، في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، في مواجهة تجمع بين عراقة “البلوغرانا”، وصلابة “الروخي بلانكوس”.

ويدخل الفريقان المواجهة التي تنطلق في تمام الساعة العاشرة ليلاً بتوقيت دمشق بكفة متوازنة، واحتمالات مفتوحة، إذ ستكون صراعاً تكتيكياً بين فلسفتين مختلفتين، حيث يسعى برشلونة للاستحواذ على الكرة، بينما يتربص أتلتيكو بالمساحات، ومن ينجح في فرض أسلوبه سيضع قدماً في نصف النهائي.

ورغم امتلاك برشلونة أفضلية إدارة رتم المباراة مدعوماً بعاملي الأرض والجمهور وفوزه الأخير على أتلتيكو في “الليغا” قبل أيام، إلا أن أتلتيكو مدريد يظل قادراً على قلب الطاولة في أي لحظة، وفقاً للقراءات والتحليلات الرياضية.

مدرب برشلونة هانز فليك أقر في المؤتمر الصحفي للمباراة بصعوبة المهمة، واصفاً أتلتيكو بالفريق الذي يمتلك عقلية تنافسية تجعل الأمور معقدة دائماً أمامه، لاسيما في الشق الدفاعي، مشيراً إلى أنه سيعتمد الضغط العالي منذ البداية لفرض شخصية الفريق وعبور هذا الدور.

في المقابل، اتسمت تصريحات دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد بالواقعية الشديدة، حيث رفض الاستباق بالحديث عن النهائي، مفضلاً التركيز الكامل على “موقعة الكامب نو”، مؤكداً أن طموحات فريقه توازي طموحات المضيف في بذل كل المستطاع لتجاوز هذا الاختبار الصعب.

يُذكر أن برشلونة كان قد بلغ هذا الدور بعد تجاوزه نيوكاسل يونايتد الإنكليزي بمجموع (8-3) في مباراتي الذهاب والإياب، في حين تأهل أتلتيكو مدريد عقب إقصائه المثير لتوتنهام هوتسبير الإنكليزي، بنتيجة إجمالية بلغت 7/5 .