“كاف” يجرّد السنغال من اللقب ويعلن المغرب بطلاً لكأس أمم أفريقيا 2025

كيب تاون-سانا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” رسمياً تتويج المنتخب المغربي بلقب كأس أمم أفريقيا 2025، وذلك بعد قرار لجنة الاستئناف تجريد المنتخب السنغالي من اللقب وإلغاء نتيجة المباراة النهائية.

ونقلت وكالة رويترز عن الاتحاد قوله في بيان: “إنّ لجنة الاستئناف قرّرت سحب اللقب من السنغال ومنحه للمنتخب المغربي المضيف، مع اعتبار الأخير فائزاً بالمباراة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء اعتبارياً”، مشيراً إلى أن القرار جاء على خلفية الأحداث التي شهدتها المواجهة النهائية بين الطرفين.

وكانت المباراة قد شهدت توتراً إثر مغادرة لاعبي المنتخب السنغالي أرض الملعب، احتجاجاً على قرار تحكيمي باحتساب ركلة جزاء لمصلحة المغرب في الدقائق الأخيرة بعد العودة لتقنية الفيديو “الفار”، قبل أن يعودوا لاستئناف اللعب لاحقاً.

وبهذا القرار الإداري غير المسبوق، يضيف المنتخب المغربي إلى خزائنه اللقب القاري الثاني، بعد صيام عن التتويج بالبطولة الأفريقية دام منذ عام 1976.