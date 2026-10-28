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استئناف حركة المسافرين والتجارة عبر منفذ نصيب الحدودي مع الأردن

SAVE ٢٠٢٦١٠٢٨ ١٤٣٢٤٣ استئناف حركة المسافرين والتجارة عبر منفذ نصيب الحدودي مع الأردن
حركة المسافرين في منفذ نصيب الحدودي-درعا-سانا

دمشق-سانا

استؤنفت صباح اليوم الأربعاء، حركة المسافرين والشاحنات التجارية عبر منفذ نصيب ‏الحدودي مع المملكة الأردنية الهاشمية، وعادت حركة العبور إلى طبيعتها في كلا ‏الاتجاهين، عقب إغلاق مؤقت فرضته الأوضاع والتطورات الميدانية التي شهدتها ‏محافظة درعا.‏

وأوضحت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عبر قناتها على التلغرام أن الكوادر العاملة في المنفذ باشرت تقديم ‏خدماتها للمسافرين والشاحنات التجارية بصورة اعتيادية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة ‏لضمان انسيابية حركة العبور وتقديم التسهيلات المطلوبة، في إطار جهود الهيئة ‏العامة للمنافذ والجمارك الرامية إلى تعزيز كفاءة العمل في المنافذ الحدودية.‏

وكانت الهيئة أغلقت منفذ ‏نصيب ‏الحدودي مع الأردن أمس الثلاثاء مؤقتاً، على خلفية ‏القصف الأردني الذي استهدف مناطق في ريف درعا وأسفر عن سقوط ضحايا.‏

DJI 20261028160105 0480 D استئناف حركة المسافرين والتجارة عبر منفذ نصيب الحدودي مع الأردن
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