استئناف حركة المسافرين والتجارة عبر منفذ نصيب الحدودي مع الأردن

دمشق-سانا
استؤنفت صباح اليوم الأربعاء، حركة المسافرين والشاحنات التجارية عبر منفذ نصيب الحدودي مع المملكة الأردنية الهاشمية، وعادت حركة العبور إلى طبيعتها في كلا الاتجاهين، عقب إغلاق مؤقت فرضته الأوضاع والتطورات الميدانية التي شهدتها محافظة درعا.
وأوضحت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عبر قناتها على التلغرام أن الكوادر العاملة في المنفذ باشرت تقديم خدماتها للمسافرين والشاحنات التجارية بصورة اعتيادية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انسيابية حركة العبور وتقديم التسهيلات المطلوبة، في إطار جهود الهيئة العامة للمنافذ والجمارك الرامية إلى تعزيز كفاءة العمل في المنافذ الحدودية.
وكانت الهيئة أغلقت منفذ نصيب الحدودي مع الأردن أمس الثلاثاء مؤقتاً، على خلفية القصف الأردني الذي استهدف مناطق في ريف درعا وأسفر عن سقوط ضحايا.