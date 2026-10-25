ليفربول يحقق فوزاً ثميناً على برايتون في الدوري الإنكليزي

‏لندن-سانا‏

حقق ليفربول فوزاً ثميناً على ضيفه برايتون بهدفين دون مقابل في المباراة التي ‏جمعتهما ‏اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة ‏القدم.‏

وتقدم ليفربول بهدف سجله باسكال جيروس في الدقيقة 17 من المباراة قبل أن ‏يضيف اليكسندر إيزاك الهدف الثاني في الدقيقة 22.‏

وبهذا الفوز، تقدم ليفربول الى المركز الرابع برصيد 15 نقطة، في حين تجمد رصيد ‏برايتون عند 16 نقطة في المركز الثالث. ‏

وفي مباراة ثانية تعرض مانشستر يونايتد لخسارة قاسية أمام بورنموث بنتيجة ثلاثة ‏أهداف دون مقابل. ‏

وسجل اهداف بورنموث كل من ريان فيتور في الدقيقة 38، وماركوس تافيرنييه في ‏الدقيقة 43، قبل أن يسجل فرانشيسكو ايفانيلسون الهدف الثالث في الدقيقة 71. ‏

وبهذه النتيجة تقدم بورنموث إلى المركز الـ 13 برصيد 9 نقاط، فيما ظل مانشستر ‏يونايتد محتفظاً بـ 7 نقاط في المركز الـ 16. ‏

وفي نفس الجولة فاز نيوكاسل يونايتد على كريستال بالاس بهدفين دون رد.‏

وافتتح ويليام اوسولا ‏التسجيل في الدقيقة 47 ليضف هارفي بارينيس الهدف الثاني في ‏الدقيقة 58، فأصبح رصيد نيوكاسل 11 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد ‏كريستال بالاس عند 7 نقاط في المركز الـ 17. ‏

وفي المباراة الأخيرة تعادل فريقا هال سيتي وبرينتفورد بهدف لكل منهما حيث تقدم ‏هال سيتي في الدقيقة 24 عبر لاعبه اوليفر مكبورني، ليعادل برينتفورد عن طريق ‏لاعبه دانجو واتارا في الدقيقة 63.‏

وبهده النتيجة تقدم برينتفورد إلى المركز السادس برصيد 11 نقطة، فيما تقدم هال ‏سيتي إلى المركز العاشر برصيد 10 نقاط.‏