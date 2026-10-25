ليفربول يحقق فوزاً ثميناً على برايتون في الدوري الإنكليزي

لندن-سانا
حقق ليفربول فوزاً ثميناً على ضيفه برايتون بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم.
وتقدم ليفربول بهدف سجله باسكال جيروس في الدقيقة 17 من المباراة قبل أن يضيف اليكسندر إيزاك الهدف الثاني في الدقيقة 22.
وبهذا الفوز، تقدم ليفربول الى المركز الرابع برصيد 15 نقطة، في حين تجمد رصيد برايتون عند 16 نقطة في المركز الثالث.
وفي مباراة ثانية تعرض مانشستر يونايتد لخسارة قاسية أمام بورنموث بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.
وسجل اهداف بورنموث كل من ريان فيتور في الدقيقة 38، وماركوس تافيرنييه في الدقيقة 43، قبل أن يسجل فرانشيسكو ايفانيلسون الهدف الثالث في الدقيقة 71.
وبهذه النتيجة تقدم بورنموث إلى المركز الـ 13 برصيد 9 نقاط، فيما ظل مانشستر يونايتد محتفظاً بـ 7 نقاط في المركز الـ 16.
وفي نفس الجولة فاز نيوكاسل يونايتد على كريستال بالاس بهدفين دون رد.
وافتتح ويليام اوسولا التسجيل في الدقيقة 47 ليضف هارفي بارينيس الهدف الثاني في الدقيقة 58، فأصبح رصيد نيوكاسل 11 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 7 نقاط في المركز الـ 17.
وفي المباراة الأخيرة تعادل فريقا هال سيتي وبرينتفورد بهدف لكل منهما حيث تقدم هال سيتي في الدقيقة 24 عبر لاعبه اوليفر مكبورني، ليعادل برينتفورد عن طريق لاعبه دانجو واتارا في الدقيقة 63.
وبهده النتيجة تقدم برينتفورد إلى المركز السادس برصيد 11 نقطة، فيما تقدم هال سيتي إلى المركز العاشر برصيد 10 نقاط.