شارك فيها 35 ملاكماً.. نتائج بطولة دمشق لأشبال الملاكمة ‏

دمشق-سانا‏

أعلنت اللجنة الفنية للملاكمة بدمشق اليوم السبت، نتائج بطولة المحافظة ‏لفئة الأشبال، التي أقامتها ‏بمشاركة 35 لاعباً، وبإشراف مديرية الرياضة ‏والشباب بدمشق، وذلك في صالة ‏اللعبة بمدينة الفيحاء الرياضية.‏

وأسفرت النتائج الفردية للبطولة بحسب الأوزان عن فوز اللاعبين: فجر ‏سكر بوزن 35 كغ، ومهدي تقي بوزن 37 كغ، ومحمد حمرة بوزن 40 كغ، ‏وعمر البقاعي بوزن 43 كغ، وأمير رجب بوزن 46 كغ، وجميعهم من نادي ‏قاسيون‎.‎

وفي وزن 49 كغ فاز حازم السالم من نادي النضال، وفي وزن 52 كغ علي ‏علوش من قاسيون، وفي وزن 55 كغ حمزة المؤذن من النضال، وفي وزن ‌‏58 كغ همام الشيخ صالح من النضال، وفي وزن 61 كغ يحيى بكر من ‏النضال، وفي وزن 67 كغ يوسف العمري من الوحدة، وفي وزن 70 كغ ‏يوشع محمد من ميسلون، وفي وزن فوق 70 كغ عز الدين الهم من نادي ‏النضال‎.‎

وتأتي هذه البطولة كخطوة تحضيرية أساسية لانتقاء وتجهيز منتخب دمشق ‏الذي سيشارك في بطولة الجمهورية المقررة في محافظة طرطوس منتصف ‏تموز الجاري.‏