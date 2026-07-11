شارك فيها 35 ملاكماً.. نتائج بطولة دمشق لأشبال الملاكمة ‏

دمشق-سانا
أعلنت اللجنة الفنية للملاكمة بدمشق اليوم السبت، نتائج بطولة المحافظة لفئة الأشبال، التي أقامتها بمشاركة 35 لاعباً، وبإشراف مديرية الرياضة والشباب بدمشق، وذلك في صالة اللعبة بمدينة الفيحاء الرياضية.
وأسفرت النتائج الفردية للبطولة بحسب الأوزان عن فوز اللاعبين: فجر سكر بوزن 35 كغ، ومهدي تقي بوزن 37 كغ، ومحمد حمرة بوزن 40 كغ، وعمر البقاعي بوزن 43 كغ، وأمير رجب بوزن 46 كغ، وجميعهم من نادي قاسيون.
وفي وزن 49 كغ فاز حازم السالم من نادي النضال، وفي وزن 52 كغ علي علوش من قاسيون، وفي وزن 55 كغ حمزة المؤذن من النضال، وفي وزن 58 كغ همام الشيخ صالح من النضال، وفي وزن 61 كغ يحيى بكر من النضال، وفي وزن 67 كغ يوسف العمري من الوحدة، وفي وزن 70 كغ يوشع محمد من ميسلون، وفي وزن فوق 70 كغ عز الدين الهم من نادي النضال.
وتأتي هذه البطولة كخطوة تحضيرية أساسية لانتقاء وتجهيز منتخب دمشق الذي سيشارك في بطولة الجمهورية المقررة في محافظة طرطوس منتصف تموز الجاري.