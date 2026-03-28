انطلاق بطولة كأس المديريات بكرة القدم

دمشق-سانا

انطلقت اليوم بطولة كأس المديريات بكرة القدم التي تقيمها محافظة مديرية الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، وبالتعاون مع مديرية الرياضة والشباب بدمشق، على أرض ملعب نادي محافظة دمشق.

ويشارك بالبطولة فرق مديرية الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية بمحافظة دمشق، ومديرية الرياضة والشباب بدمشق، ومديرية الأوقاف، ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث، ومديرية هيئة الشرطة، ومديرية التربية، ومديرية الزراعة، ومديرية الرياضة والشباب بالقنيطرة.

وفي مباريات اليوم الأول فاز فريق مديرية الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية بمحافظة دمشق على فريق مديرية الرياضة والشباب بالقنيطرة 2-صفر، بينما تعادل فريق مديرية الرياضة والشباب بدمشق مع فريق مديرية هيئة الشرطة 3-3.

وتعادل فريق مديرية الزراعة مع فريق مديرية التربية 2-2، فيما فاز فريق مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث على فريق مديرية الأوقاف3-0 قانوناً.

تشيلسي يفوز على نوتنغهام في الدوري الإنكليزي لكرة القدم
ليفانتي يحقق فوزاً مفاجئاً على إشبيلية في الدوري الاسباني لكرة القدم
منتخب سوريا الأولمبي لكرة القدم يفوز على نظيره القطري في مباراة ودية
فوز الكرامة والنواعير والشعلة ودير عطية والجيش في افتتاح دوري كرة اليد للرجال
الكرامة يفوز على جبلة في ختام الجولة الخامسة من دوري برايم للمحترفين لكرة القدم
