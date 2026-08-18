استقرار أسعار الذهب اليوم في السوق المحلية

دمشق-سانا
استقر سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية، عند السعر الذي كان قد سجله أمس الإثنين.
وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، وفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة اليوم الثلاثاء، 16200 ليرة سورية للمبيع، و15900 ليرة للشراء.
وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 13900 ليرة سورية للمبيع، و13600 ليرة للشراء، فيما بلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4392 دولاراً.
وكانت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا شُكلت في الـ 12 من شباط 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.