استقرار أسعار الذهب اليوم في السوق المحلية

ذهب لوغو استقرار أسعار الذهب اليوم في السوق المحلية


دمشق-سانا

استقر سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية، عند السعر الذي كان قد سجله أمس الإثنين.

وبلغ ‏سعر غرام الذهب ‏عيار 21 قيراطاً، وفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة ‏المعادن الثمينة اليوم الثلاثاء، 16200 ليرة سورية للمبيع، ‏و15900 ليرة ‏للشراء.

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 13900 ‏ليرة سورية للمبيع، و13600 ‏ليرة للشراء، فيما بلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4392 ‏دولاراً.

وكانت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في ‏سوريا شُكلت في الـ 12 من شباط 2025، بهدف تنظيم ‏قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز ‏دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي ‏مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية ‏تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.

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