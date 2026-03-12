فوز باريس سان جيرمان وريال مدريد وبودو غليمت في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

عواصم-سانا

فاز باريس سان جيرمان الفرنسي على ضيفه تشلسي الإنكليزي بنتيجة (5-2)، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل أهداف الفريق الباريسي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، كل من برادلي باركولا بالدقيقة 10، وأوصمان ديمبيلي عند الدقيقة 40، والبرتغالي فيتينيا في الدقيقة 74، والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا بالدقيقتين 86 و90+4.

وأحرز كلّ من الفرنسي مالو غوستو بالدقيقة 28 والأرجنتيني إنزو فرنانديز في الدقيقة57 هدفي تشلسي.

وضمن الدور ذاته، فاز ريال مدريد الإسباني على حساب ضيفه مانشستر سيتي الإنكليزي (3-0).

وفرض الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي نفسه نجماً للمواجهة المثيرة التي جرت على ملعب “سانتياغو بيرنابيو”، بتوقيعه على ثلاثية فريقه في الدقائق (20 و27 و42).

وحقّق بودو غليمت النرويجي فوزاً ثميناً على ضيفه سبورتينغ البرتغالي بثلاثية نظيفة في الدور ذاته.

وبذلك واصل بودو غليمت، الذي بلغ ثمن النهائي للمرّة الأولى في تاريخه بتفوّقه على إنتر الإيطالي في الملحق المؤهل إلى دور الـ16 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (5-2)، عروضه الاستثنائية في البطولة القارية.

وسجل كل من سوندري فيت بالدقيقة 32 من ركلة جزاء، وأولي ديدريك بلومبيرغ بالدقيقة 45+1، وكاسبر هوغ عند الدقيقة 71، أهداف الفريق النرويجي.