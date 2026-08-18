مقتل جندي إندونيسي وإصابة اثنين باشتباك مسلح في بابوا الوسطى

جاكرتا-سانا ‏

قتل جندي إندونيسي، وأصيب اثنان آخران، جراء اشتباك مع جماعة مسلحة في ‏مقاطعة ميميكا بإقليم بابوا الوسطى.‏

ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية “أنتارا” عن المتحدث باسم القيادة العسكرية السابعة ‏عشرة “سيندراواسيه” العقيد تري بوروانتو قوله اليوم الثلاثاء: إن الاشتباك وقع أمس بين ‏عناصر من مركز جيلا العسكري وأفراد من فرقة المهام 133 “يودا ساكتي”، و‏عناصر من جماعة “كوداب الثالثة بونتشاك” المسلحة.‏

وأضاف بوروانتو أن العمليات الأمنية مستمرة للحفاظ على السيطرة على المنطقة، ‏فيما باشرت السلطات التحقيق في ملابسات الحادث، وتتابع التطورات الأمنية في ‏مقاطعة جيلا.‏

وأكد أن الجيش والشرطة الإندونيسيين يواصلون التنسيق لحماية السكان، ومنع وقوع ‏مزيد من الاضطرابات الأمنية.‏

وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار التوترات الأمنية في إقليم بابوا، حيث تشهد ‏بعض مناطق الإقليم بين الحين والآخر اشتباكات بين القوات الإندونيسية وجماعات ‏مسلحة تطالب بانفصال الإقليم.‏