مقتل جندي إندونيسي وإصابة اثنين باشتباك مسلح في بابوا الوسطى

جاكرتا-سانا
قتل جندي إندونيسي، وأصيب اثنان آخران، جراء اشتباك مع جماعة مسلحة في مقاطعة ميميكا بإقليم بابوا الوسطى.
ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية “أنتارا” عن المتحدث باسم القيادة العسكرية السابعة عشرة “سيندراواسيه” العقيد تري بوروانتو قوله اليوم الثلاثاء: إن الاشتباك وقع أمس بين عناصر من مركز جيلا العسكري وأفراد من فرقة المهام 133 “يودا ساكتي”، وعناصر من جماعة “كوداب الثالثة بونتشاك” المسلحة.
وأضاف بوروانتو أن العمليات الأمنية مستمرة للحفاظ على السيطرة على المنطقة، فيما باشرت السلطات التحقيق في ملابسات الحادث، وتتابع التطورات الأمنية في مقاطعة جيلا.
وأكد أن الجيش والشرطة الإندونيسيين يواصلون التنسيق لحماية السكان، ومنع وقوع مزيد من الاضطرابات الأمنية.
وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار التوترات الأمنية في إقليم بابوا، حيث تشهد بعض مناطق الإقليم بين الحين والآخر اشتباكات بين القوات الإندونيسية وجماعات مسلحة تطالب بانفصال الإقليم.