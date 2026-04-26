اللجنة الفنية العليا لرياضة الووشو كونغ فو تقيم دورة للمدربين والحكام

دمشق-سانا

نظمت اللجنة الفنية العليا لرياضة الووشو كونغ فو دورة مركزية للمدربين والحكام، بمشاركة نخبة من الكوادر التدريبية والتحكيمية المحلية والدولية.

وتضمنت الدورة محاضرات حول قانون الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو بقسميه (التاولو والساندا)، مع شرح مفصل للتعديلات الدولية الجديدة التي أقرها الاتحاد مؤخراً، لضمان تحكيم مواكب لأحدث المعايير، كما تطرقت لكل ما يتعلق بمفردات اللعبة ابتداءً من أساسيات “التاولو” ومتطلباته، مروراً بالأساليب المخصصة وآليات التطبيق العملي لخطط الأداء العام وكيفية ربطها على أرض الواقع.

وتم تسليط الضوء على منافسات “الساندا”، من خلال التركيز على تأسيس المهارات الأساسية، والفروقات الجوهرية بينها وبين الألعاب المشابهة، وأسس التأهيل الصحيح لتجنب الأخطاء الشائعة.

وقدم رئيس لجنة المدربين العليا أحمد مارد، سلسلة محاضرات متخصصة تركّزت على الإعداد البدني الخاص برياضة الووشو كونغ فو، وكيفية التطبيق العملي للبرامج التدريبية على أساليب الووشو المختلفة، وأساليب الإعداد البدني الحديثة وطرق الإعداد المعتمدة، مستعرضاً مختلف مدارس الإعداد البدني العالمية، وكيفية توظيفها بما يخدم خصوصية هذه الرياضة.

وفي تصريح لمراسل سانا قال المشرف على الدورة رئيس اللجنة العليا للووشو كونغ فو، علاء الدين تمر: إنه شارك في هذه الدورة 30 متدرباً من مختلف المحافظات، وتأتي في إطار تطوير مهارات الكوادر الفنية في كل المناطق، تمهيداً لانطلاقة قوية للعبة، مضيفاً: إن اللجنة تتجه لإطلاق دورات تدريبية متتالية في محافظات أخرى، إلى جانب دورات دعم متخصصة.

حاضر في الدورة الحكمان الدوليان محمد الكادري ومحمد محيو، إلى جانب المدرب إبراهيم تامر الذي تألق مع منتخب سوريا، وحقق بطولة العرب لعام 2005، وأحمد مارد الخبير الوطني في علم الإعداد البدني.

