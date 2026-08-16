ناد فرنسي يبتكر طريقة فريدة لدخول الجماهير

باريس-سانا

خصص نادي ديغون الفرنسي وسيلة سريعة ومميزة لدخول جماهيره إلى الملعب قبل المباريات، باستخدام الأوشحة الخاصة بالجماهير.

وأظهر مقطع فيديو – نشره النادي على منصة إكس- الجماهير وهي تدخل الملعب لمشاهدة المباراة ضد فريق باو، من خلال تمرير وشاح التشجيع على البوابة الإلكترونية، التي تتعرف على الوشاح وتسمح لحامله بالمرور بدلاً من التذاكر.

وسبق لإدارة فريق ديغون -أحد أندية دوري الدرجة الثانية الفرنسي- تقديم تجارب مميزة للجماهير، حيث يوفر أكشاك طعام، ومطاعم داخل الملعب، وفقاً لما وثقه مقطع فيديو نشره النادي.

ورغم هذه المبادرة، فقد تلقى ديغون هزيمته الأولى في دوري الدرجة الثانية الفرنسي هذا الموسم، بعدما خسر أمام ضيفه باو بهدف دون رد.