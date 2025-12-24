14 ميدالية للرباع السوري محمد الكاتب ببطولات العرب وغرب آسيا وكأس قطر

الدوحة-سانا

أحرز لاعب منتخب سوريا لرفع الأثقال محمد الكاتب 14 ميدالية متنوعة في البطولة الجامعة (بطولات العرب وغرب آسيا وكأس قطر)، المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة.

ففي البطولة العربية حقق الكاتب ثلاث ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزية) في فئة الشباب، وميداليتين فضيتين بفئة الرجال، وفي بطولة غرب آسيا حقق ثلاث ميداليات ذهبية بفئة الشباب وثلاث ميداليات فضية بفئة الرجال.

كما حقق الكاتب في بطولة كأس قطر ميدالية فضية وميداليتين برونزيتين.

من جهة ثانية أحرز لاعب منتخبنا لرفع الأثقال خالد عميش ثلاث ميداليات برونزيات في غرب آسيا لفئة الشباب، وحققت اللاعبة الناشئة لجين زرقه ثلاث ذهبيات في بطولة غرب آسيا للناشئات، وثلاث ميداليات فضية في بطولة العرب لفئة الناشئات.

