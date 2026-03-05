حطين يخطف فوزاً غالياً من خان شيخون في الدوري الممتاز لكرة القدم

إدلب-سانا

خطف فريق حطين فوزاً غالياً من مضيفه خان شيخون بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، على أرض الملعب البلدي في إدلب، ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

هدف اللقاء الوحيد حمل توقيع اللاعب عبد الله تتان في الدقيقة 90+4، ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية.

وجاءت المباراة متكافئة بين الفريقين، وانحصر اللعب في معظم أوقات اللقاء وسط الملعب، مع محاولات خجولة لتسجيل هدف التقدم جاءت دون جدوى، حتى الوقت بدل الضائع الذي تمكن فيه عبدالله تتان من الاستفادة من خطأ مدافع خان شيخون في ابعاد الكرة، لينفرد بالحارس، ويسجل هدف الفوز لفريقه.

وكانت مباريات المرحلة انطلقت اليوم وشهدت فوز دمشق الأهلي على الحرية بهدفين مقابل هدف.

وتستكمل هذه الجولة منافساتها غداً بلقاء أهلي حلب مع الوحدة في ملعب الحمدانية بحلب، وحمص الفداء مع جبلة في ملعب الفيحاء دمشق، والطليعة مع أمية في ملعب حماة البلدي، أما الفتوة فيستضيف الجيش في ملعب دير الزور البلدي، ويلتقي تشرين فريق الشعلة في ملعب اللاذقية البلدي.

وتختتم منافسات الجولة يوم السبت القادم، بلقاء يجمع الكرامة مع الشرطة في ملعب الفيحاء بدمشق.