هالاند يدخل موسوعة غينيس بأربعة أرقام قياسية جديدة

لندن-سانا
دخل المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأربعة إنجازات رسمية، تسلّم شهاداتها في ملعب الاتحاد معقل ناديه مانشستر سيتي الإنكليزي.
ويتمثل أول أرقام هالاند في تسجيله أكبر عدد من الأهداف خلال موسم واحد في الدوري الإنكليزي الممتاز، بعدما أحرز 36 هدفاً في 35 مباراة خلال موسم 2022-2023، متجاوزاً رقم المصري محمد صلاح البالغ 32 هدفاً في موسم 2017-2018، وكذلك الرقم السابق البالغ 34 هدفاً والمسجل باسم آندي كول وآلان شيرر في المواسم التي كانت تضم 42 جولة.
كما يحمل المهاجم النرويجي الرقم القياسي لأسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في الدوري الإنكليزي الممتاز، الذي حققه في كانون الأول 2025.
وعلى الصعيد الدولي، يتصدر هالاند قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة دوري الأمم الأوروبية برصيد 19 هدفاً سجلها مع منتخب النرويج بين عامي 2020 و2024، متفوقاً بأربعة أهداف على أقرب ملاحقيه.
ويتقاسم هالاند الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا، بعد تسجيله خمسة أهداف في مرمى لايبزيغ الألماني في الـ14 من آذار 2023، مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي لويز أدريانو.