هالاند يدخل موسوعة غينيس بأربعة أرقام قياسية جديدة

لندن-سانا

دخل المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأربعة إنجازات ‏رسمية، تسلّم شهاداتها في ملعب الاتحاد معقل ناديه مانشستر سيتي الإنكليزي.

ويتمثل أول أرقام هالاند في تسجيله أكبر عدد من الأهداف خلال موسم واحد في الدوري ‏الإنكليزي الممتاز، بعدما أحرز 36 هدفاً في 35 مباراة خلال موسم 2022-2023، ‏متجاوزاً رقم المصري محمد صلاح البالغ 32 هدفاً في موسم 2017-2018، وكذلك ‏الرقم السابق البالغ 34 هدفاً والمسجل باسم آندي كول وآلان شيرر في المواسم التي كانت ‏تضم 42 جولة.

كما يحمل المهاجم النرويجي الرقم القياسي لأسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في ‏الدوري الإنكليزي الممتاز، الذي حققه في كانون الأول 2025.

وعلى الصعيد الدولي، يتصدر هالاند قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة دوري الأمم ‏الأوروبية برصيد 19 هدفاً سجلها مع منتخب النرويج بين عامي 2020 و2024، متفوقاً ‏بأربعة أهداف على أقرب ملاحقيه.

ويتقاسم هالاند الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة بدوري أبطال ‏أوروبا، بعد تسجيله خمسة أهداف في مرمى لايبزيغ الألماني في الـ14 من آذار 2023، ‏مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي لويز أدريانو.