الصحة تدين الاعتداء على مشفى ميديكالز في أعزاز بريف حلب

حلب-سانا
أدانت وزارة الصحة بأشد العبارات الاعتداء الذي استهدف مشفى ميديكالز (دوا سابقاً) في منطقة أعزاز بريف حلب، وأسفر عن تخريب محتويات المشفى والاعتداء على كوادره الطبية أثناء أداء واجبهم الإنساني.
وقدمت الوزارة، في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الخميس، تعازيها لذوي الفقيد، مؤكدة أن وفاة المريض لا تبرر الاعتداء على الكوادر الصحية أو تخريب المنشآت والتجهيزات الطبية، ولا سيما المرتبطة مباشرة بحياة مرضى آخرين.
وأكدت الوزارة رفضها القاطع لجميع أشكال الاعتداء على المنشآت الصحية والكوادر الطبية، لما تشكله من خطر مباشر على حياة المرضى والعاملين، فضلاً عن تعطيل تقديم الخدمات الصحية والعلاجية.
وشددت على أن أي شكوى أو ادعاء بوجود تقصير أو خطأ طبي يجب أن يعالج حصراً عبر الأطر القانونية والقضائية المختصة، وليس من خلال الاعتداء أو أعمال الفوضى.
وجددت الوزارة التزامها بحماية المنشآت الصحية والكوادر الطبية، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لن تتهاون مع أي خطأ طبي يثبت وفق الأصول القانونية، وستقف بحزم ضد أي اعتداء يمس سلامة العاملين والمنشآت الصحية أو يعيق استمرار تقديم الخدمات الطبية.
وكان مشفى ميديكالز (دوا سابقاً) تعرض لاعتداء وأعمال تخريب طالت عدداً من التجهيزات والممتلكات، إضافة إلى الاعتداء على الكادر الطبي، إثر وفاة أحد المرضى.