الصحة تدين الاعتداء على مشفى ميديكالز في أعزاز بريف حلب

حلب-سانا‏

أدانت وزارة الصحة بأشد العبارات الاعتداء الذي استهدف مشفى ميديكالز (دوا سابقاً) ‏في منطقة أعزاز بريف حلب، وأسفر عن تخريب محتويات المشفى والاعتداء على ‏كوادره الطبية أثناء أداء واجبهم الإنساني.‏

وقدمت الوزارة، في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الخميس، تعازيها لذوي الفقيد، مؤكدة ‏أن وفاة المريض لا تبرر الاعتداء على الكوادر الصحية أو تخريب المنشآت والتجهيزات ‏الطبية، ولا سيما المرتبطة مباشرة بحياة مرضى آخرين.‏

وأكدت الوزارة رفضها القاطع لجميع أشكال الاعتداء على المنشآت الصحية والكوادر ‏الطبية، لما تشكله من خطر مباشر على حياة المرضى والعاملين، فضلاً عن تعطيل تقديم ‏الخدمات الصحية والعلاجية.‏

وشددت على أن أي شكوى أو ادعاء بوجود تقصير أو خطأ طبي يجب أن يعالج حصراً ‏عبر الأطر القانونية والقضائية المختصة، وليس من خلال الاعتداء أو أعمال الفوضى.‏

وجددت الوزارة التزامها بحماية المنشآت الصحية والكوادر الطبية، مؤكدة في الوقت ‏نفسه أنها لن تتهاون مع أي خطأ طبي يثبت وفق الأصول القانونية، وستقف بحزم ضد ‏أي اعتداء يمس سلامة العاملين والمنشآت الصحية أو يعيق استمرار تقديم الخدمات ‏الطبية.‏

وكان مشفى ميديكالز (دوا سابقاً) تعرض لاعتداء وأعمال تخريب طالت عدداً من ‏التجهيزات والممتلكات، إضافة إلى الاعتداء على الكادر الطبي، إثر وفاة أحد المرضى.‏