أسطورة الكرة الإيطالية باولو مالديني يعود للساحة الرياضية

روما-سانا

وافق أسطورة كرة القدم الإيطالية باولو مالديني على تولي منصب المدير الفني للاتحاد الإيطالي في خطوة تهدف إلى إعادة المنتخب إلى منصات التتويج في الساحة العالمية.

وذكرت صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت”، اليوم السبت، أن أسطورة ميلان وإيطاليا وافق على عرض رئيس الاتحاد الجديد لكرة القدم جيوفاني مالاجو بعد انتظار طويل، ووقع عقداً لمدة أربع سنوات.

ومن المقرر أن يتولى مالديني منصب المدير الفني والمشرف على منتخب إيطاليا، وهو منصب غير مسبوق في الاتحاد، مع مسؤولية شاملة تتجاوز تعيين المدرب الرئيسي القادم، لتشمل الإشراف على مسار المنتخب الوطني بأكمله.

وسينضم ليوناردو زميل مالديني السابق في فريق ميلان، بصفة استشارية، كما أن المهمة الأولى للثنائي هي تحديد المدرب الجديد لمنتخب إيطاليا.

وتأتي هذه الخطوة المهمة في إطار مشروع جديد يقوده الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لإعادة بناء المنتخبات الوطنية، والاعتماد على الخبرات الكبيرة لنجوم كرة القدم الإيطالية السابقين الذين حققوا نجاحات تاريخية في الملاعب.

وأكد فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي أن كل التفاصيل الخاصة بالاتفاق حُسمت بالفعل بين الطرفين، حيث تم تأكيد تعيين مالديني لإدارة المشروع الرياضي الجديد لمنتخب إيطاليا، بعد فترة من المفاوضات التي تكللت بالنجاح.