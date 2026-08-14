سوريا وألمانيا تبحثان تعزيز التعاون في الإنقاذ والاستجابة للكوارث

بون-سانا

بحث وفد من مسؤولي الإدارات التخصصية في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث مع ‏الوكالة الاتحادية الألمانية للإغاثة التقنية (‏THW‏)، سبل تعزيز التعاون في مجالات ‏الإنقاذ والإغاثة والاستجابة للطوارئ والدعم الإنساني، وذلك خلال زيارة إلى مقر الوكالة ‏في مدينة بون الألمانية.‏

وذكرت الوزارة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن اللقاء تناول تبادل الخبرات ‏والتجارب بين الجانبين، والاستفادة من الخبرة العملية التي راكمتها فرق الدفاع المدني ‏السوري في عمليات البحث والإنقاذ والاستجابة للكوارث والحوادث الكبرى، إلى جانب ‏الخبرات الفنية والتقنية التي تمتلكها الوكالة الألمانية.‏

كما بحث الجانبان برامج التدريب والتأهيل وتطوير القدرات، واتفقا على إعداد خطة ‏عمل مشتركة تتضمن إجراءات عملية ومشاريع قابلة للتنفيذ، بما يعزز التعاون الفني ‏والمؤسسي بينهما.‏

وتعد الوكالة الاتحادية الألمانية للإغاثة التقنية (‏THW‏) منظمة حكومية رسمية معنية ‏بالحماية المدنية والإغاثة في حالات الكوارث في جمهورية ألمانيا الاتحادية.‏