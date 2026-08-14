سوريا وألمانيا تبحثان تعزيز التعاون في الإنقاذ والاستجابة للكوارث

بون-سانا
بحث وفد من مسؤولي الإدارات التخصصية في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث مع الوكالة الاتحادية الألمانية للإغاثة التقنية (THW)، سبل تعزيز التعاون في مجالات الإنقاذ والإغاثة والاستجابة للطوارئ والدعم الإنساني، وذلك خلال زيارة إلى مقر الوكالة في مدينة بون الألمانية.
وذكرت الوزارة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن اللقاء تناول تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين، والاستفادة من الخبرة العملية التي راكمتها فرق الدفاع المدني السوري في عمليات البحث والإنقاذ والاستجابة للكوارث والحوادث الكبرى، إلى جانب الخبرات الفنية والتقنية التي تمتلكها الوكالة الألمانية.
كما بحث الجانبان برامج التدريب والتأهيل وتطوير القدرات، واتفقا على إعداد خطة عمل مشتركة تتضمن إجراءات عملية ومشاريع قابلة للتنفيذ، بما يعزز التعاون الفني والمؤسسي بينهما.
وتعد الوكالة الاتحادية الألمانية للإغاثة التقنية (THW) منظمة حكومية رسمية معنية بالحماية المدنية والإغاثة في حالات الكوارث في جمهورية ألمانيا الاتحادية.