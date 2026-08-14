افتتاح المكتب القنصلي الجديد في محافظة حماة وتعزيز الخدمات القنصلية للمواطنين

حماة-سانا

افتُتح في محافظة حماة مساء اليوم الخميس المكتب القنصلي الجديد، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية والخدمات القنصلية في المحافظة.

ويأتي الافتتاح، الذي حضره محافظ حماة عبد الرحمن السهيان، ضمن رؤية وزارة الخارجية والمغتربين لتوسيع خدماتها وحضورها القنصلي، بما يسهّل على المواطن السوري إنجاز معاملاته داخل سوريا وخارجها.

وأوضح مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد العمر في تصريح لمراسل سانا، أن افتتاح مكتب الخدمات القنصلية الجديد في محافظة حماة يُعد ثالث مكتب قنصلي يُفتتح بعد التحرير، بعد مكتبي دير الزور وإدلب القنصليين.

وأشار إلى أن المكتب الجديد، الكائن في حي المغيلة بمدينة حماة، يقدم أكثر من 2000 معاملة يومياً عبر ست نوافذ تم تجهيزها ببنية تحتية ورقمية حديثة، تضمن للمواطن السوري الحصول على الخدمة بشكل مباشر وسريع.

وأضاف أن الإدارة القنصلية لا ترى في هذه المكاتب مجرد أبنية إدارية فحسب، وإنما تعتبرها خطوة مهمة ضمن مسار إعادة بناء الدولة لمؤسساتها وفق رؤية وهوية جديدة تحفظ للمواطن قيمته وكرامته، وتجعل خدمته في مقدمة أولوياتها.

وتستمر وزارة الخارجية والمغتربين في توسيع نشاطها وحضورها القنصلي محلياً وخارجياً، حيث تم خلال الأشهر الماضية افتتاح ثلاث بعثات قنصلية في كل من مدينة بون الألمانية وجدة في المملكة العربية السعودية وغازي عنتاب في تركيا.