بطول 270 سنتيمتراً.. هندية تحطم الرقم القياسي لأطول شعر في العالم

نيودلهي-سانا

سجلت امرأة هندية رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد أن حصلت على لقب صاحبة أطول شعر على قيد الحياة في فئة الإناث، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل باسم امرأة أوكرانية.

وأفادت صحيفة «ماثروبهومي» الهندية أمس الأحد، بأن صانعة المحتوى رينو داريال، البالغة من العمر 35 عاماً، حققت الرقم القياسي بعدما بلغ طول شعرها نحو 270 سنتيمتراً، متفوقة على الرقم السابق للأوكرانية علياء ناصروفا، والبالغ 257 سنتيمتراً، حيث لم تقص داريال شعرها منذ عام 2015.

وقالت داريال للصحيفة: إن الثقافة الهندية، التي تنظر إلى الشعر الطويل بوصفه رمزاً للجمال وامتداداً للتقاليد، شكلت مصدر إلهام لها لإطالة شعرها إلى هذا الحد، موضحةً أن الحفاظ عليه يتطلب الكثير من الصبر والجهد، ولا سيما أن غسله وفك تشابكه يستغرقان ساعات طويلة.

وأضافت أن اعتمادها على وصفات طبيعية خالية من المواد الكيميائية أسهم في الحفاظ على شعرها، مشيرةً إلى أنها تشارك هذه الوصفات مع متابعيها عبر قناتها على يوتيوب.

وبهذا الإنجاز، أضافت داريال اسمها إلى سجل غينيس للأرقام القياسية، بعد أن حافظت على شعرها طوال أكثر من عقد.