سعد طالوستان.. من مقاعد الدراسة إلى منصات التتويج في ‏البطولة العربية للشطرنج

دمشق-سانا
لم تكن الميدالية البرونزية التي أحرزها لاعب منتخب سوريا للشطرنج سعد طالوستان في البطولة العربية التي أقيمت في مصر مؤخراً وليدة المصادفة، بل جاءت ثمرة رحلة بدأت منذ سنوات مع موهبة ظهرت مبكراً، وتطورت عبر التدريب المستمر والمشاركة في البطولات المحلية والرسمية.
حكاية اللاعب طالوستان مواليد 2014 مع رقعة الشطرنج بدأت أواخر عام 2022 عندما لفت انتباه مدربه خلال إحدى مسابقات الشطرنج المدرسية وكان حينها في الثامنة من عمره حيث لاحظ المدرب امتلاكه سرعة بديهة وقدرة على فهم الأفكار الشطرنجية والتفاعل معها رغم صغر سنه.
ويقول رديف مصلح مدرب اللاعب طالوستان إن بداية لاعبه كانت عبر تدريب خاص وفق منهاج أكاديمي مدروس ركز على بناء أساس قوي لدى اللاعب وتطوير مهاراته الفنية والفكرية، مبيناً أن سعد أظهر خلال فترة قصيرة تميزاً واضحاً إلى جانب شخصية جريئة انعكست على طريقة لعبه وقدرته على اتخاذ القرارات خلال المباريات.
وأضاف المدرب مصلح أن طالوستان بدأ بحصد النتائج في عامه الأول في عالم المنافسات فأحرز المركز الأول في بطولة محافظة ريف دمشق للفئات العمرية تحت 10 سنوات عام 2023 قبل أن يشارك في بطولة الجمهورية في العام ذاته ويحقق المركز الرابع وينال وثيقة بطل جمهورية لتبدأ بعدها مرحلة جديدة من الاحتكاك والتطور.
ومع استمرار التدريب والمشاركة في البطولات المحلية والخاصة ارتفع مستوى اللاعب تدريجياً حيث حقق نتائج متقدمة في عدة بطولات محلية، كما واصل حضوره في البطولات الرسمية فأحرز المركز الأول في بطولة محافظة ريف دمشق تحت 10 سنوات عام 2024 ثم المركز الثاني والأول مكرر في بطولة الجمهورية للفئة نفسها.
ويشير المدرب إلى أن التطور الذي شهده مستوى سعد كان نتيجة عوامل عدة أبرزها الاستمرارية في التدريب وكثرة المشاركات، إضافة إلى الدعم الكبير الذي قدمته أسرته وخاصة والده الذي كان حريصاً على متابعة مسيرته وتأمين الظروف المناسبة لتطوير موهبته.
وتمكن طالوستان عام 2025 من إحراز المركز الأول في بطولة محافظة ريف دمشق للرجال ثم واصل نجاحاته في عام 2026 بتحقيق المركز الأول في بطولة المحافظة للفئات العمرية تحت 12 عاماً قبل أن يتوج جهوده بالمركز الأول في بطولة الجمهورية للفئة ذاتها.
واليوم يضيف سعد طالوستان إنجازاً جديداً إلى سجله بإحراز برونزية البطولة العربية في مصر، مؤكداً أن الشطرنج السوري يمتلك مواهب قادرة على المنافسة وتحقيق النتائج وأن هذه الميدالية تشكل محطة جديدة في مسيرته نحو مزيد من الإنجازات.