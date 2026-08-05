سعد طالوستان.. من مقاعد الدراسة إلى منصات التتويج في ‏البطولة العربية للشطرنج

دمشق-سانا

لم تكن الميدالية البرونزية التي أحرزها لاعب منتخب سوريا ‏للشطرنج سعد طالوستان في البطولة العربية التي أقيمت في ‏مصر مؤخراً وليدة المصادفة، بل جاءت ثمرة رحلة بدأت منذ ‏سنوات مع موهبة ظهرت مبكراً، وتطورت عبر التدريب ‏المستمر والمشاركة في البطولات المحلية والرسمية‎.‎

حكاية اللاعب طالوستان مواليد 2014 مع رقعة الشطرنج بدأت ‏أواخر عام 2022 عندما لفت انتباه مدربه خلال إحدى مسابقات ‏الشطرنج المدرسية وكان حينها في الثامنة من عمره حيث لاحظ ‏المدرب امتلاكه سرعة بديهة وقدرة على فهم الأفكار الشطرنجية ‏والتفاعل معها رغم صغر سنه‎.‎

ويقول رديف مصلح مدرب اللاعب طالوستان إن بداية لاعبه ‏كانت عبر تدريب خاص وفق منهاج أكاديمي مدروس ركز على ‏بناء أساس قوي لدى اللاعب وتطوير مهاراته الفنية والفكرية، ‏مبيناً أن سعد أظهر خلال فترة قصيرة تميزاً واضحاً إلى جانب ‏شخصية جريئة انعكست على طريقة لعبه وقدرته على اتخاذ ‏القرارات خلال المباريات‎. ‎

وأضاف المدرب مصلح أن طالوستان بدأ بحصد النتائج ‏في عامه الأول في عالم المنافسات فأحرز المركز الأول في ‏بطولة محافظة ريف دمشق للفئات العمرية تحت 10 سنوات ‏عام 2023 قبل أن يشارك في بطولة الجمهورية في العام ذاته ‏ويحقق المركز الرابع وينال وثيقة بطل جمهورية لتبدأ بعدها ‏مرحلة جديدة من الاحتكاك والتطور‎. ‎

ومع استمرار التدريب والمشاركة في البطولات المحلية ‏والخاصة ارتفع مستوى اللاعب تدريجياً حيث حقق نتائج متقدمة ‏في عدة بطولات محلية، كما واصل حضوره في البطولات ‏الرسمية فأحرز المركز الأول في بطولة محافظة ريف دمشق ‏تحت 10 سنوات عام 2024 ثم المركز الثاني والأول مكرر في ‏بطولة الجمهورية للفئة نفسها‎. ‎

ويشير المدرب إلى أن التطور الذي شهده مستوى سعد كان ‏نتيجة عوامل عدة أبرزها الاستمرارية في التدريب وكثرة ‏المشاركات، إضافة إلى الدعم الكبير الذي قدمته أسرته وخاصة ‏والده الذي كان حريصاً على متابعة مسيرته وتأمين الظروف ‏المناسبة لتطوير موهبته‎.‎

وتمكن طالوستان عام 2025 من إحراز المركز الأول في ‏بطولة محافظة ريف دمشق للرجال ثم واصل نجاحاته في عام ‌‏2026 بتحقيق المركز الأول في بطولة المحافظة للفئات ‏العمرية تحت 12 عاماً قبل أن يتوج جهوده بالمركز الأول في ‏بطولة الجمهورية للفئة ذاتها‎.‎

‎ ‎

واليوم يضيف سعد طالوستان إنجازاً جديداً إلى سجله بإحراز ‏برونزية البطولة العربية في مصر، مؤكداً أن الشطرنج السوري ‏يمتلك مواهب قادرة على المنافسة وتحقيق النتائج وأن هذه ‏الميدالية تشكل محطة جديدة في مسيرته نحو مزيد من ‏الإنجازات‎.‎