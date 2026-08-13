باريس سان جيرمان يحرز لقب السوبر الأوروبي

photo 2026 08 13 00 07 22 باريس سان جيرمان يحرز لقب السوبر الأوروبي

فيينا-سانا

أحرز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لقب السوبر الأوروبي، للموسم الثاني على التوالي، بعد فوزه على أستون فيلا الإنكليزي 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب “ريد بول أرينا” في سالزبورغ بالنمسا.

افتتح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا التسجيل لباريس في الدقيقة 20، لكن المهاجم، بريان ماغو، أدرك التعادل للفريق الإنكليزي في الدقيقة 45، واستعاد باريس تقدمه في الدقيقة 61 عن طريق ديزيري دوي، مانحاً فريقه فوزاً غالياً توج فيه بطلاً للسوبر الأوروبي.

وشارك باريس سان جيرمان في المباراة باعتباره بطلاً لدوري أبطال أوروبا، فيما شارك أستون فيلا بعد إحرازه لقب الدوري الأوروبي.

وكان باريس أحرز لقب الموسم الماضي وجاء أيضاً على حساب فريق إنكليزي، عندما هزم توتنهام بركلات الترجيح.

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