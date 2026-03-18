مواجهة قوية بين برشلونة ونيوكاسل يونايتد اليوم في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا

عواصم-سانا

يخوض فريق برشلونة الإسباني مواجهة قوية مع نيوكاسل يونايتد الإنكليزي، مساء اليوم في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على ملعب كامب نو في برشلونة.

وستكون المباراة مليئة بالقوة والإثارة نظراً لطموح الفريقين لتحقيق الفوز، والتأهل إلى الدور ربع النهائي، ورغم صعوبة هذه المباراة إلا أن برشلونة يبدو الأقرب للتأهل مع وجود كوكبة من اللاعبين، هم الأفضل عالمياً، إضافة إلى عامل الأرض.

ولن يكون نيوكاسل يونايتد منافساً سهلاً لبرشلونة، إذ يرغب في العودة إلى بلاده بتذكرة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وكانت مباراة الذهاب بين برشلونة ونيوكاسل يونايتد، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف.

وفي مباراة أخرى يستضيف فريق توتنهام هوتسبير الإنكليزي أتلتيكو مدريد الإسباني، في إياب دور الـ16 من المسابقة ذاتها، على ملعب توتنهام هوتسبير في مواجهة صعبة بالنسبة للفريق اللندني بعد الهزيمة 2-5 في مباراة الذهاب.

كما يلتقي اليوم أيضاً بايرن ميونخ الألماني مع أتالانتا الإيطالي في إياب الدور ذاته على ملعب أليانز أرينا.

وانتهت مباراة الذهاب لصالح بايرن ذهاباً، بنتيجة مريحة بستة أهداف مقابل هدف.

وفي آخر مباريات الدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، يستضيف فريق ليفربول الإنكليزي غلطة سراي التركي على ملعب أنفيلد، في مباراة قوية وندية، يحاول فيها ليفربول الانتقام من خسارته ذهاباً، بهدف دون وحيد.