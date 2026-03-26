8 فرق تشارك بطولة كأس المديريات بكرة القدم بدمشق

تنطلق بعد غد السبت على ملعب نادي محافظة دمشق منافسات الدور الأول من بطولة كأس المديريات بكرة القدم، التي تقام بالتعاون بين محافظة دمشق ومديرية الرياضة والشباب بدمشق.

ويشارك في البطولة ثمانية فرق في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي، وتنشيط الجانب الرياضي والاجتماعي بين العاملين في القطاعات المختلفة.

ويشهد اليوم الافتتاحي أربع مباريات، حيث يلتقي فريق مديرية الرياضة والشباب بالقنيطرة مع فريق مديرية الأنشطة الرياضية بمحافظة دمشق، فيما يواجه فريق مديرية الرياضة والشباب بدمشق فريق هيئة الشرطة، كما تجمع مباراتان آخريان فريقي الزراعة مع التربية والأوقاف مع الطوارئ وإدارة الكوارث.

وتتواصل مباريات الدور الأول يومي الثلاثاء والجمعة المقبلين تحت الأضواء الكاشفة، على أن تختتم هذه المرحلة يوم الجمعة، في الثالث من نيسان.

وتأتي هذه البطولة في إطار تعزيز أواصر التعاون بين مختلف المديريات عبر الرياضة التي تشكل جسراً للتواصل.