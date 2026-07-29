نادي يوفنتوس يتوصل لاتفاق نهائي لضم المهاجم الفرنسي كولو مواني

روما-سانا

ذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن نادي يوفنتوس حسم صفقة مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كولو مواني، وذلك عقب مفاوضات طويلة شهدت العديد من التعقيدات.

ووفقاً لشبكة “سكاي سبورت إيطاليا” سيدفع يوفنتوس 38 مليون يورو، إضافة إلى مكافآت تصل إلى 12 مليون يورو، لضم الفرنسي كولو مواني على سبيل الإعارة مع التزام الشراء، في صفقة قد تصل قيمتها الإجمالية إلى 50 مليون يورو.

وأشارت مصادر إعلامية فرنسية إلى أن اللاعب سيغادر خلال 48 ساعة لإجراء الفحص الطبي والتوقيع رسمياً على عقده مع النادي الإيطالي.

ومن المنتظر أن يوقع مواني عقداً لمدة خمس سنوات، براتب سنوي يبلغ 5.5 ملايين يورو، إضافة إلى 1.5 مليون يورو أخرى كمكافآت مرتبطة بالأداء.