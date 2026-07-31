نقابة المهندسين.. تسهيلات جديدة لتقييم وترميم المباني المتضررة بسوريا

دمشق-سانا‏

أعلنت نقابة المهندسين السوريين عن إجراءات وتسهيلات جديدة لتسريع إنجاز ‏تقارير الكشف الهندسي والتقييم الإنشائي للمباني المتضررة بمختلف المحافظات ‏خلال فترة النظام البائد. ‏

وأوضح نقيب المهندسين السوريين، مالك حاج علي، في تصريح خاص لمراسلة ‏سانا اليوم الجمعة، أن هذه الإجراءات تتضمن تقديم خدمات الكشف الأولية عن ا‏لمباني مجاناً، وحسومات تصل إلى 50 بالمئة على الأتعاب والدراسات الخاصة ‏بمشاريع المنظمات الإنسانية والبنى التحتية.‏

‏وذكر حاج علي أن المعايير الفنية والهندسية الموضوعة بالتعاون مع وزارة الأشغال ‏العامة والإسكان تصنف الأبنية المتضررة إلى ثلاث فئات رئيسية: ‏

الأولى: مبانٍ يمكن ترميمها مباشرة دون الحاجة إلى أعمال تدعيم.‏

الثانية: مبانٍ تتطلب إجراء تدعيم إنشائي قبيل البدء بأعمال الترميم.‏

الثالثة: مبانٍ غير آمنة تستوجب الإزالة وإعادة البناء.‏

وأشار إلى منح حسم بمقدار 50 بالمئة على تقارير التقييم الإنشائي (‏S2‌‏) لكل ‏مشاريع المنظمات الدولية والمحلية العاملة في الشأن الإغاثي، إلى جانب تطبيق ‏الحسم ذاته على الدراسات الخاصة بمشاريع الإسكان المؤقت والأبنية الخدمية ‌‏(كتأهيل المشافي، والمستوصفات، والمراكز الصحية، والقطاعات التعليمية، ومشاريع ‏البنى التحتية).‏

برنامج تدريب متخصص للكوادر

ولفت إلى أن النقابة تقوم حالياً بإعداد برامج تدريبية متخصصة لرفد الكوادر ‏الهندسية بالمهارات الميدانية اللازمة للمشاركة في المسح الشامل للأضرار بمراحله ‏الثلاث (‏S1‌‏ وS2‌‏ وS3‌‏) وفق المنهجية الوطنية.‏

‏ ‏وأكد حاج علي حرص النقابة على حماية الأرواح والممتلكات وضمان تنفيذ أعمال ‏الترميم وفق أعلى معايير السلامة والأصول الهندسية المعتمدة، مشدداً على ضرورة ‏الحصول على تقرير السلامة الإنشائية المعتمد قبل المباشرة بأي أعمال ترميم.‏

ويأتي هذا الإجراء في إطار المنهجية الوطنية الشاملة لحصر وتقييم أضرار المنشآت ‏والمباني، والتي تشرف على تطبيقها وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع ‏نقابة المهندسين، بهدف تنظيم أعمال إعادة الترميم والاستجابة الإنسانية ضمن أطر ‏هندسية وقانونية تضمن سلامة القاطنين وضبط جودة المنشآت المعاد تأهيلها في ‏مختلف المحافظات.‏