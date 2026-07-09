هالاند: الوصول لربع نهائي كأس العالم إنجاز استثنائي للنرويج

واشنطن-سانا

أكد نجم المنتخب النرويجي إرلينغ هالاند، أنه لم يكن يتوقع الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم، وتجاوز منتخب البرازيل، معتبراً أن ذلك انجاز خاص وأمر مميز للغاية.

وقال هالاند في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية: إن “مواجهة إنكلترا، في الدور ربع النهائي ستحمل طابعاً خاصاً بالنسبة لي، فهي البلد الذي وُلدت فيه، وألعب فيه في الوقت الحالي”.

وأشار إلى أن “الوصول لهذه المرحلة ليس أمراً طبيعياً في النرويج، وهو بكل تأكيد حدث استثنائي للغاية”.

واعتبر هالاند أن هناك مرشحين واضحين للفوز بكأس العالم، وإنكلترا واحدة منهم.

ووصل المنتخب النرويجي لربع نهائي كأس العالم بفوزه على منتخب البرازيل بهدفين دون رد في الدور ثمن النهائي، في مباراة تألق فيها هالاند بشكل كبير مسجلاً هدفي الفوز.