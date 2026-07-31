الحاوي للرازي… موسوعة طبية رسّخت منهج الملاحظة والتجربة

دمشق-سانا

حين يستعرض تاريخ العلوم في الحضارة الإسلامية، يبرز كتاب الحاوي في الطب لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي بوصفه موسوعة طبية كبرى، ضمّت خلاصة المعارف السابقة إلى جانب ملاحظات الرازي وخبراته في التشخيص والعلاج، وظلت قروناً من أبرز المراجع الطبية في الشرق والغرب.

وفي هذه المرة، نخصص زاوية أمهات الكتب للحديث عن الحاوي، الذي تميز بمنهجه القائم على الملاحظة والمقارنة والنقد، وأسهم في ترسيخ مكانة الرازي واحداً من أعلام الطب في تاريخ الحضارة الإنسانية.

موسوعة صنعت تحولاً في تاريخ الطب

يعد “الحاوي” أشهر مؤلفات الرازي وأوسعها، وقد ألّفه على مدى سنوات طويلة من عمله في بيمارستاني الري وبغداد، جامعاً خلاصة علوم الأطباء الإغريق والهنود والعرب، ومضيفاً إليها مشاهداته السريرية الدقيقة وخبراته العملية في تشخيص الأمراض وعلاجها.

ويجمع مؤرخو الطب على أن الكتاب لم يخرج بصورته النهائية في حياة مؤلفه، إذ توفي الرازي قبل تنقيحه، فتولى تلاميذه جمع مسوداته وترتيبها، لتولد موسوعة أصبحت من أهم الموسوعات في تاريخ الطب.

منهج يقوم على الملاحظة والتجربة

تكمن فرادة “الحاوي” في أنه نقل الطب من مرحلة النقل والتلقين إلى فضاء الملاحظة العلمية والتجريب، فالرازي لم يكتف بنقل آراء من سبقه، بل ناقشها، وقارن بينها وبين ما شاهده بنفسه، وسجل تطور الحالات المرضية يوماً بعد يوم، مثبتاً نجاح العلاج أو إخفاقه.

وضم الكتاب آلاف الملاحظات السريرية حول أمراض الحميات والصدر والجهاز الهضمي والأعصاب، كما قدم وصفاً علمياً دقيقاً للجروح والكسور والخراجات، وتناول العقاقير والأدوية وطرائق استخدامها، في منهج يقترب كثيراً مما يعرف اليوم بالتوثيق السريري.

ومن أبرز إنجازاته العلمية تفريقه بين الجدري والحصبة، وهو اكتشاف أحدث تحولاً في فهم الأمراض الوبائية، واستفاد منه الأطباء الأوروبيون بعد ترجمة الكتاب إلى اللاتينية.

مرجع عالمي عبر القرون

لم يقتصر أثر “الحاوي” على العالم الإسلامي، بل انتقل إلى أوروبا بعد ترجمته إلى اللاتينية، وطبع للمرة الأولى في مدينة بريشيا الإيطالية عام 1486، ليصبح من أوائل الكتب الطبية التي خرجت من المطابع الأوروبية بعد اختراع الطباعة، ثم أعيد طبعه مرات عديدة في البندقية خلال القرن ال 16.

واعتمدت الجامعات الأوروبية الكتاب مرجعاً أساسياً لتدريس الطب حتى القرن السابع عشر، فيما تشير مصادر تاريخية إلى استمرار تدريسه في كلية الطب بجامعة باريس لحقب طويلة، وهو ما يعكس حجم التأثير الذي أحدثه في النهضة الطبية الأوروبية.

شهادات تؤكد مكانته العلمية

حظي الحاوي بإشادات واسعة من باحثين وكتّاب معاصرين، فوصفت الكاتبة ريم الكمالي، في مقال نشرته صحيفة البيان الإماراتية، الكتاب بأنه “مشروع علمي استغرق عمر صاحبه”، موضحةً أن الرازي سجل فيه ملاحظاته السريرية ومحاكماته العقلية حتى غدا مرآة دقيقة لتطور الطب التجريبي في الحضارة العربية الإسلامية، مشيرةً إلى أن منهجه القائم على الملاحظة والتجريب والمقارنة هو ما جعل الكتاب مرجعاً عالمياً لقرون.

أما الكاتبة سارة خطاب، في مقالها المنشور بمجلة كوكب العلم التابعة لمكتبة الإسكندرية، فترى أن الرازي كان من أوائل العلماء الذين جعلوا التجربة أساساً للممارسة الطبية، إذ فضّل العلاج بالغذاء كلما أمكن، واختبر بعض العلاجات قبل استخدامها على الإنسان، وعدّت “الحاوي” أكبر موسوعة طبية في عصره، لأنه جمع معارف السابقين وأضاف إليها نتائج الخبرة السريرية والنقد العلمي.

وفي كتابها شمس العرب تسطع على الغرب، رأت المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه أن “الحاوي” يجسد أرقى ما بلغته الحضارة العربية الإسلامية في الطب، ويبرهن على الدور الذي أدته في نقل المعرفة العلمية إلى أوروبا وإرساء نهضتها الطبية.

كما استشهد الباحث إبراهيم الترزي في مجلة العرب بقصة تعكس القيمة العلمية الفريدة للكتاب، إذ أشار إلى أن رئيس جامعة باريس اضطر إلى تقديم نسخة من “الحاوي” رهناً لضمان إعادة بناء بعض منشآت الجامعة، قائلاً: “وحسبك أن تعلم أن الرهن الثمين كان كتاب الحاوي في الطب لأبي بكر الرازي”، في دلالة على ما حظي به من مكانة رفيعة في الأوساط الأكاديمية الأوروبية.

مخطوطات ما زالت تحفظ إرثه

رغم ضخامة الكتاب، التي تجاوزت في بعض نسخه 10 آلاف صفحة، لم تصل إلينا نسخة أصلية كاملة بخط الرازي، فيما تعد أقدم مخطوطاته الباقية نسخة تعود إلى عام 1094م محفوظة في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، إضافة إلى نسخ نفيسة في مكتبة بودليان بجامعة أكسفورد وغيرها من المكتبات العالمية.

ولا يزال “الحاوي” يصدر في طبعات علمية محققة، من أبرزها تحقيق محمد محمد إسماعيل، وطبعة هيثم خليفة في سبعة مجلدات، ليبقى مرجعاً مهماً للباحثين في تاريخ الطب والحضارة الإسلامية.

طبيب سبق عصره

ولد أبو بكر محمد بن زكريا الرازي في مدينة الري نحو عام 865 م، وانتقل إلى بغداد، حيث تولى رئاسة أحد أكبر البيمارستانات في العصر العباسي.

جمع بين الطب والفلسفة والكيمياء والصيدلة، وخلف أكثر من 200 مؤلف، من أشهرها: (الحاوي، والمنصوري في الطب، والجدري والحصبة، ومن لا يحضره الطبيب)، وظلت مؤلفاته مراجع رئيسية في العالمين الإسلامي والأوروبي حتى القرن 17، قبل أن يتوفى عام 925م تاركاً إرثاً علمياً مهماً.

الكتاب الذي عبر إلى العالم

يُعد كتاب “الحاوي في الطب” من أهم مؤلفات أبي بكر الرازي، ومن أضخم الموسوعات الطبية في التاريخ، إذ جمع فيه خلاصة الطب الإغريقي والهندي والعربي، وأضاف إليها نتائج ملاحظاته السريرية وتجربته الشخصية.

وترجم إلى اللغة اللاتينية في العصور الوسطى، وطبع لأول مرة في مدينة بريشيا الإيطالية عام 1486، ثم أعيد طبعه مراراً، وأسهم في تكوين المدرسة الطبية الأوروبية لعدة قرون، ليبقى شاهداً على ازدهار العقل العلمي، مشكلاً أحد أبرز الكتب المؤسسة للطب التجريبي في تاريخ الإنسانية.