رابطة العالم الإسلامي تدين اعتداءات استهدفت الكويت والأردن ومصر

الرياض-سانا‏

أدانت رابطة العالم الإسلامي الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت والمملكة ‏الأردنية الهاشمية وميناء دمياط في مصر، معتبرة أنها تهدد أمن المنطقة ‏واستقرارها.‏

وقالت الأمانة العامة للرابطة في بيان نشر عبر موقعها الرسمي اليوم ‏الجمعة: إن الأمين العام للرابطة محمد العيسى جدد إدانة هذه الاعتداءات، ‏واستهداف البنى التحتية والمنشآت المدنية والحيوية، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً ‏للقيم والأعراف الدولية.‏

وشدد العيسى على تضامن الرابطة الكامل مع الكويت والأردن ومصر، ودعم ‏الإجراءات التي تتخذها الدول الثلاث لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها ‏والمقيمين على أراضيها.‏

وكانت وزارة الدفاع الكويتية أعلنت أمس الخميس، أن هجوماً إيرانياً استهدف ‏مبنى تابعاً لشركة صينية شمالي البلاد، ما أسفر عن وفاة أحد العاملين، ‏وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى، بينما أعلن الجيش الأردني إحباط ‏محاولة استهداف أراضي المملكة بخمسة صواريخ.‏

كما أعلنت شركة أمبري للأمن البحري أول أمس الأربعاء أن طائرة مسيّرة ‏أصابت ناقلة غاز مملوكة لشركة أمريكية في ميناء دمياط المصري على ‏ساحل البحر المتوسط، بينما أعلنت شركة إنشكيب لخدمات الموانئ اندلاع ‏حريق في ناقلتي غاز داخل الميناء.‏