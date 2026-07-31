رابطة العالم الإسلامي تدين اعتداءات استهدفت الكويت والأردن ومصر

الرياض-سانا
أدانت رابطة العالم الإسلامي الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية وميناء دمياط في مصر، معتبرة أنها تهدد أمن المنطقة واستقرارها.
وقالت الأمانة العامة للرابطة في بيان نشر عبر موقعها الرسمي اليوم الجمعة: إن الأمين العام للرابطة محمد العيسى جدد إدانة هذه الاعتداءات، واستهداف البنى التحتية والمنشآت المدنية والحيوية، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً للقيم والأعراف الدولية.
وشدد العيسى على تضامن الرابطة الكامل مع الكويت والأردن ومصر، ودعم الإجراءات التي تتخذها الدول الثلاث لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وكانت وزارة الدفاع الكويتية أعلنت أمس الخميس، أن هجوماً إيرانياً استهدف مبنى تابعاً لشركة صينية شمالي البلاد، ما أسفر عن وفاة أحد العاملين، وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى، بينما أعلن الجيش الأردني إحباط محاولة استهداف أراضي المملكة بخمسة صواريخ.
كما أعلنت شركة أمبري للأمن البحري أول أمس الأربعاء أن طائرة مسيّرة أصابت ناقلة غاز مملوكة لشركة أمريكية في ميناء دمياط المصري على ساحل البحر المتوسط، بينما أعلنت شركة إنشكيب لخدمات الموانئ اندلاع حريق في ناقلتي غاز داخل الميناء.