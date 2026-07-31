اليونيفيل ترصد 80 انتهاكاً إسرائيلياً للمجال الجوي اللبناني خلال ثلاثة أيام

نيويورك-سانا‏

رصدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ثمانين انتهاكاً إسرائيلياً ‏جوياً وتوغلات برية لقوات الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي لبنانية خلال ‏ثلاثة أيام.‏

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن نائب المتحدث باسم المنظمة الدولية “‏فرحان حق” قوله للصحفيين أمس الخميس:” إنّ قوة اليونيفيل تواصل رصد ‏انتهاكات إسرائيلية للمجال الجوي اللبناني، باستخدام طائرات مسيّرة وطائرات ‏مقاتلة، إلى جانب أنشطة عسكرية برية في جنوب لبنان، وقد سجل حفظة ‏السلام التابعون للبعثة 80 انتهاكاً جوياً خلال الأيام الثلاثة الماضية”.‏

كما رصدت اليونيفيل، بحسب نائب المتحدث، عمليات مكثفة للجيش ‏الإسرائيلي شملت قصفاً مدفعياً وإطلاق قذائف هاون، وتنفيذ العديد من ‏الضربات في مناطق تقع شمال نهر الليطاني ، وسجلت أيضاً توسعاً ملحوظاً ‏في نطاق انتشار القوات الإسرائيلية، وتحركات كثيفة للآليات المدرعة، ‏وأعمالاً هندسية نشطة.‏

وكانت اليونيفيل رصدت يوم الأربعاء الماضي دبابات إسرائيلية أطلقت أربع ‏قذائف باتجاه مبانٍ سكنية، ما أدى إلى اندلاع حرائق جنوب شرق بلدة حولا، ‏كما أطلقت11 قذيفة شرق بلدة الطيبة، وفي اليوم الذي سبقه لاحظت قوات ‏حفظ السلام إطلاق طائرة مسيّرة مسلحة من محيط بلدة البياضة، حيث حلقت ‏فوق أحد مواقع الأمم المتحدة قبل أن تعود لاحقاً إلى المنطقة نفسها.‏

وفي الوقت نفسه، رصد حفظة السلام في مقر اليونيفيل بمدينة الناقورة طائرة ‏استطلاع مسيّرة تقلع عمودياً من مبنى يستخدمه حالياً الجيش الإسرائيلي، ‏ويقع مباشرة خارج مقر اليونيفيل.‏

وبينما لاتزال القوة الدولية تواجه قيوداً وعوائق تحد من حرية حركة أفرادها في ‏منطقة العمليات، بما في ذلك الحواجز على الطرق، فإنّ فرق التخلص من ‏الذخائر المتفجرة التابعة لها تواصل عملها وتكتشف مخلفات متفجرة داخل ‏منطقة عمليات البعثة وتعمل على التخلص منها بأمان.‏