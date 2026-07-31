اليونيفيل ترصد 80 انتهاكاً إسرائيلياً للمجال الجوي اللبناني خلال ثلاثة أيام

نيويورك-سانا
رصدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ثمانين انتهاكاً إسرائيلياً جوياً وتوغلات برية لقوات الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي لبنانية خلال ثلاثة أيام.
ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن نائب المتحدث باسم المنظمة الدولية “فرحان حق” قوله للصحفيين أمس الخميس:” إنّ قوة اليونيفيل تواصل رصد انتهاكات إسرائيلية للمجال الجوي اللبناني، باستخدام طائرات مسيّرة وطائرات مقاتلة، إلى جانب أنشطة عسكرية برية في جنوب لبنان، وقد سجل حفظة السلام التابعون للبعثة 80 انتهاكاً جوياً خلال الأيام الثلاثة الماضية”.
كما رصدت اليونيفيل، بحسب نائب المتحدث، عمليات مكثفة للجيش الإسرائيلي شملت قصفاً مدفعياً وإطلاق قذائف هاون، وتنفيذ العديد من الضربات في مناطق تقع شمال نهر الليطاني ، وسجلت أيضاً توسعاً ملحوظاً في نطاق انتشار القوات الإسرائيلية، وتحركات كثيفة للآليات المدرعة، وأعمالاً هندسية نشطة.
وكانت اليونيفيل رصدت يوم الأربعاء الماضي دبابات إسرائيلية أطلقت أربع قذائف باتجاه مبانٍ سكنية، ما أدى إلى اندلاع حرائق جنوب شرق بلدة حولا، كما أطلقت11 قذيفة شرق بلدة الطيبة، وفي اليوم الذي سبقه لاحظت قوات حفظ السلام إطلاق طائرة مسيّرة مسلحة من محيط بلدة البياضة، حيث حلقت فوق أحد مواقع الأمم المتحدة قبل أن تعود لاحقاً إلى المنطقة نفسها.
وفي الوقت نفسه، رصد حفظة السلام في مقر اليونيفيل بمدينة الناقورة طائرة استطلاع مسيّرة تقلع عمودياً من مبنى يستخدمه حالياً الجيش الإسرائيلي، ويقع مباشرة خارج مقر اليونيفيل.
وبينما لاتزال القوة الدولية تواجه قيوداً وعوائق تحد من حرية حركة أفرادها في منطقة العمليات، بما في ذلك الحواجز على الطرق، فإنّ فرق التخلص من الذخائر المتفجرة التابعة لها تواصل عملها وتكتشف مخلفات متفجرة داخل منطقة عمليات البعثة وتعمل على التخلص منها بأمان.