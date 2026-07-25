لندن-سانا
أعلن نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، اليوم السبت، عن تمديد عقد مدافعه الأوزبكي عبد القادر خوسانوف لمدة 5 سنوات حتى صيف 2031.
وقدم خوسانوف مستويات مميزة ضمن صفوف مانشستر سيتي منذ انتقاله إليه بداية عام 2025، قادماً من لنس الفرنسي.
وخاض صاحب 22 عاماً مع ناديه الإنكليزي 47 مباراة، وتوج مع سيتي تحت إدارة مدربه السابق بيب غوارديولا بلقبي كأس الاتحاد الإنكليزي وكأس الرابطة الإنكليزية.
كما شارك خوسانوف في 30 مباراة دولية مع منتخب أوزبكستان، كان آخرها اللعب بقميص منتخب بلاده بكأس العالم 2026 أمام كولومبيا والبرتغال والكونغو الديمقراطية.
مانشستر سيتي يمدد عقد لاعبه الأوزبكي خوسانوف حتى 2031
لندن-سانا