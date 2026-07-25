مانشستر سيتي يمدد عقد لاعبه الأوزبكي خوسانوف حتى 2031‏

لندن-سانا‏

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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، اليوم السبت، عن تمديد عقد مدافعه ‏الأوزبكي عبد القادر خوسانوف لمدة 5 سنوات حتى صيف 2031.‏

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وقدم خوسانوف مستويات مميزة ضمن صفوف مانشستر سيتي منذ انتقاله ‏إليه بداية عام 2025، قادماً من لنس الفرنسي.‏

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وخاض صاحب 22 عاماً مع ناديه الإنكليزي 47 مباراة، وتوج مع سيتي ‏تحت إدارة مدربه السابق بيب غوارديولا بلقبي كأس الاتحاد الإنكليزي ‏وكأس الرابطة الإنكليزية.‏

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كما شارك خوسانوف في 30 مباراة دولية مع منتخب أوزبكستان، كان ‏آخرها اللعب بقميص منتخب بلاده بكأس العالم 2026 أمام كولومبيا ‏والبرتغال والكونغو الديمقراطية.‏