الشعلة يواجه دير عطية في ثاني أيام الفاينال 6 بدوري كرة اليد للرجال

دمشق-سانا

تتواصل منافسات المرحلة الثانية من دوري الرجال بكرة اليد (مرحلة الفاينال 6) بنظام التجمعات، وذلك بمشاركة 6 فرق تم توزيعها، على مجموعتين.

ففي المجموعة الجنوبية التي تضم أندية الشعلة، والجيش، ودير عطية، يلتقي اليوم ناديا الشعلة ودير عطية، فيما يلعب غداً ناديا الجيش والشعلة، في ثالث مواجهات هذه المجموعة.

وكان نادي الجيش تغلب أمس على نادي دير عطية، بنتيجة (37 /23) في المباراة التي جمعتهما على أرض صالة الجلاء الرياضية بدمشق.

يُشار إلى أن المجموعة الشمالية التي تضم أندية (النواعير والطليعة والفرات) تقام منافساتها في حماة أيام ال 26 وال 27 وال 28 من الشهر الجاري.