نادي الفروسية بحمص يقيم بطولة لقفز الحواجز بمناسبة ذكرى التحرير

IMG 3794 نادي الفروسية بحمص يقيم بطولة لقفز الحواجز بمناسبة ذكرى التحرير

حمص-سانا

نظّم نادي الفروسية في حمص بطولة لقفز الحواجز لفئتي الأطفال والشباب، بالتعاون مع مديرية الرياضة والشباب ومحافظة حمص، وذلك احتفاءً بالذكرى الأولى لعيد التحرير.

وحقق نزيه عبارة وماسة فارس المركزين الأول والثاني على التوالي في منافسات فئة الأطفال لارتفاع 60 سم ، أما في فئة الشباب لارتفاع 80 سم، فقد فاز عناد المحمد بالمركز الأول، تلاه عبد البر مندو، ثم سمير الجيزاوي.

IMG 3794 1 نادي الفروسية بحمص يقيم بطولة لقفز الحواجز بمناسبة ذكرى التحرير

وأكد مدير الرياضة والشباب حسان دالاتي في تصريح لسانا، أهمية البطولة في ترسيخ معاني الفخر بالنصر الذي حققته الثورة السورية، ودورها في تعزيز النهضة الشاملة التي شهدتها سوريا في مختلف المجالات.

من جانبه، رأى عبد الإله ملحم، رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية بحمص، أن البطولة تجسد القيم الأصيلة لهذه الرياضة التي ارتبطت بالمجتمع السوري عبر التاريخ، مشدداً على السعي لتطوير اللعبة واستقطاب المواهب الواعدة ورعايتها.

وأوضح عامر فارس، عضو مجلس إدارة نادي الفروسية، أن البطولة هي ثاني فعالية ينظمها النادي منذ عيد التحرير، وتعتبر بداية جديدة لهذه الرياضة بالنادي التي شهدت توقفاً دام نحو 14 عاماً.

وتأتي هذه البطولة ضمن فعاليات متنوعة تشهدها محافظة حمص؛ بمناسبة الذكرى الأولى للتحرير.

IMG 3929 نادي الفروسية بحمص يقيم بطولة لقفز الحواجز بمناسبة ذكرى التحرير
