رابطة العرب السوريين المغتربين تطلق أول بطولة لـ “كأس الجاليات العربية” في رومانيا

بوخارست-سانا

أطلقت رابطة العرب السوريين المغتربين في رومانيا أول بطولة لـ”كأس الجاليات العربية” لكرة القدم، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل والتقارب بين أبناء الجاليات، وذلك خلال حفل افتتاح أقيم أمس السبت على ملعب ميتالوغلوبوس في العاصمة بوخارست، بحضور رسمي وشعبي واسع.

وذكر مراسل سانا أن مراسم الافتتاح شهدت مشاركة ممثلين عن عدد من السفارات العربية والأجنبية المعتمدة في رومانيا، من بينها السفارة السورية، إلى جانب حضور ممثلي الجمعيات والمؤسسات، وأبناء الجاليات العربية، في أجواء احتفالية عكست روح التعاون والتآخي بين المشاركين.

وأكد منظمو البطولة أن المبادرة الرياضية تهدف إلى ترسيخ قيم المنافسة الشريفة، وتعزيز العلاقات الاجتماعية والثقافية بين أبناء الجاليات العربية، مع العمل على تحويل البطولة إلى تقليد سنوي يجمع العرب المقيمين في رومانيا تحت مظلة الرياضة.

الأول من نوعه في رومانيا

وقال نائب رئيس الرابطة، عادل الفارس لمراسل سانا: “إن تنظيم البطولة هو تحقيق لحلم راود أعضاء الرابطة منذ سنوات، ويتمثل في جمع أبناء الجاليات العربية في فعالية رياضية واجتماعية واحدة”، مشيراً إلى أن البطولة تشهد مشاركة 12 فريقاً يمثلون مختلف الجاليات العربية المقيمة في رومانيا.

وأضاف الفارس: إن الرابطة عملت على مدى الأشهر الثلاثة الماضية على التحضير لهذا الحدث، الذي يعد الأول من نوعه في رومانيا، بالتعاون مع عدد من الجهات الداعمة، بهدف توفير منصة تجمع أبناء الجاليات العربية، وتعزز أواصر المحبة والتعاون فيما بينهم.

فرصة حقيقية لتعزيز التعارف

وأعرب القائم بالأعمال في سفارة الجمهورية العربية السورية، أنس البدوي، عن شكره للرابطة على تنظيم البطولة، مؤكداً أهمية مثل هذه المبادرات في توطيد العلاقات بين أبناء الجاليات العربية.

وأعرب البدوي عن سعادته بالمشاركة في حفل الافتتاح، موجهاً الشكر للسفراء والقائمين بالأعمال العرب والأجانب الذين شاركوا في هذه المناسبة.

من جانبه، أكد سفير تونس، سامي نقة، أن هذه التظاهرة الرياضية تجسد روح العمل العربي المشترك، مشيداً بجهود القائمين على تنظيمها، ومعرباً عن أمله في أن تتحول إلى مناسبة دورية، سنوية أو نصف سنوية، لما تمثله من فرصة حقيقية لتعزيز التعارف والتواصل بين أبناء الجاليات العربية.

بدوره، هنأ القائم بالأعمال في السفارة العراقية علاء جعفر السعدي، الجاليات العربية بإقامة هذا اللقاء الرياضي والاجتماعي، مثمناً جهود الرابطة في تنظيم البطولة.

وعقب انتهاء مراسم الافتتاح، انطلقت منافسات البطولة بإقامة المباراة الافتتاحية التي جمعت فريقي الجاليتين السورية والمصرية، إيذاناً ببدء المنافسات، بمشاركة 12 فريقاً يمثلون مختلف الجاليات العربية المقيمة في رومانيا، في إطار فعالية رياضية واجتماعية تهدف إلى تعزيز التقارب بين أبناء الجاليات، وترسيخ قيم الأخوة والتعاون.