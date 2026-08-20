بطولة أمريكا المفتوحة للتنس تشهد أكبر جوائز مالية قيمة في تاريخ اللعبة

واشنطن-سانا

أعلن منظمو دورة أمريكا المفتوحة للتنس، اليوم الخميس، تخصيص جوائز مالية قياسية بقيمة 108 ملايين دولار لنسخة هذا العام، بزيادة قدرها 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، لتصبح الأكبر في تاريخ اللعبة.

وسيحصل كل من بطلي فردي الرجال والسيدات على 5.5 ملايين دولار، بزيادة 10 في المائة عن العام الماضي، وهو أكبر مبلغ يحصل عليه بطل لمنافسات الفردي في تاريخ البطولات الأربع الكبرى.

وتقام البطولة في نيويورك في الـ 23 من آب إلى الـ 13 من أيلول.

كما سترتفع مكافآت الدور الأول بنسبة 27 في المائة لتصل إلى 140 ألف دولار لكل لاعب، وهو رقم قياسي على مستوى البطولات الأربع الكبرى.

وتضمن الإعلان أيضاً إطلاق برنامج لدعم اللاعبين بتمويل أولي قدره مليونا دولار في عام 2026، يتم توزيعه بالتساوي بين اللاعبين واللاعبات.