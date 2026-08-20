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بطولة أمريكا المفتوحة للتنس تشهد أكبر جوائز مالية قيمة في تاريخ اللعبة

f7399a30 9cbf 11f1 b109 879e35c24276.jpg بطولة أمريكا المفتوحة للتنس تشهد أكبر جوائز مالية قيمة في تاريخ اللعبة

واشنطن-سانا

أعلن منظمو دورة أمريكا المفتوحة للتنس، اليوم الخميس، تخصيص جوائز مالية قياسية بقيمة 108 ملايين دولار لنسخة هذا العام، بزيادة قدرها 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، لتصبح الأكبر في تاريخ اللعبة.

وسيحصل كل من بطلي فردي الرجال والسيدات على 5.5 ملايين دولار، بزيادة 10 في المائة عن العام الماضي، وهو أكبر مبلغ يحصل عليه بطل لمنافسات الفردي في تاريخ البطولات الأربع الكبرى.

وتقام البطولة في نيويورك في الـ 23 من آب إلى الـ 13 من أيلول.

كما سترتفع مكافآت الدور الأول بنسبة 27 في المائة لتصل إلى 140 ألف دولار لكل لاعب، وهو رقم قياسي على مستوى البطولات الأربع الكبرى.

وتضمن الإعلان أيضاً إطلاق برنامج لدعم اللاعبين بتمويل أولي قدره مليونا دولار في عام 2026، يتم توزيعه بالتساوي بين اللاعبين واللاعبات.

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