نابولي يحجز مقعده في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

ضمن نابولي مشاركته في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل بفوزه على مضيفه بيزا 3-0، فيما خطا روما خطوة كبيرة نحو العودة إلى المسابقة القارية، بفوزه على جاره لاتسيو 2-0، وذلك ضمن منافسات المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من بطولة الدوري الإيطالي.

سجل لنابولي الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي في الدقيقة الـ 20، وبعد 6 دقائق سجل الكوسوفي أمير رحماني الهدف الثاني، وأضاف المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليرفع النادي الجنوبي رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني.

وعلى الملعب الأولمبي في العاصمة، سجل جانلوكا مانشيني هدفين برأسيتين من ركنيتين في الدقيقتين (39 و65)، ليصعد روما إلى المركز الرابع برصيد 70 نقطة، مستفيداً من الهزيمة المفاجئة لفريق يوفنتوس أمام فيورنتينا 0-2.

وسيكون فوز روما نهاية الأسبوع المقبل على فيرونا الهابط، ضماناً لعودته إلى البطولة الأوروبية الأهم للأندية، وذلك بفضل تقدمه بفارق نقطتين عن كل من كومو الخامس، ويوفنتوس المتراجع من المركز الثالث إلى السادس.

ويحتل ميلان المركز الثالث، متساوياً مع روما برصيد 70 نقطة، بعد فوزه الصعب على جنوى 2-1، والذي تحقق بفضل ركلة جزاء من الفرنسي كريستوفر نكونكو بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، وتسديدة قوية من السويسري زاكاري أثيكامي قبل ثماني دقائق من نهاية المباراة.