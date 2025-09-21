اختتام بطولة الجمهورية لألعاب القوى للأشبال والشبلات

دمشق-سانا

بعد منافسات قوية اختتمت بطولة الجمهورية لألعاب القوى للأشبال والشبلات، التي أقامها اتحاد ألعاب القوى على مضمار ملعب مدينة تشرين بدمشق.

وفي التفاصيل، أسفرت نتائج سباقات الجري عن فوز محمد حسني بيسكي من حماة في سباقي 100متر و200متر، وميار الحاج علي من ريف دمشق في سباقي 400متر و 100متر حواجز .

وفاز عمر عبد العزيز من درعا بسباق 800متر، وأحمد انجق من حلب في سباقي 1500متر و3000متر، ومعاذ أبو العيال من دمشق بسباق 3 كم مشي، وفي سباق التتابع المختلط أحرز فريق حلب المركز الأول، أما في مسابقات الميدان فقد فاز محمد عمر زلق من ريف دمشق بالمركز الأول في رمي الرمح ورمي القرص .

وأحرز رياض الصالح من دير الزور المركز الأول في الوثب الطويل، وفاز محمد عبد المعطي أحمد من حماة بالوثب العالي، ونال عزيز حسين من طرطوس المركز الأول في الكرة الحديدية.

وفي منافسات الشبلات، فازت ليمار أبو دان من حلب بسباق 100متر حواجز وبسباق 200متر، ولين خليل من حماة بسباق 100متر، وشهد الخليل من حمص بسباق 800متر، وجوري اليوسف من حمص بسباق 1500متر، ونيلما المقداد من دمشق بسباق 2000متر.

وتوجت ليليان البرادعي من دمشق بسباق 2 كم مشي، وجنى حمود من دمشق في سباق 400متر، وفي الوثب العالي فازت شهد رضوان العمر من حلب، فيما أحرزت تسنيم الحاج علي من القنيطرة المركز الأول في الوثب الطويل.

وفي رمي الرمح، نالت ملاك مسعود من ريف دمشق، وفي رمي القرص فازت ميس الأخرس من حمص، بينما أحرزت تولين إسماعيل من ريف دمشق المركز الأول في الكرة الحديدية.