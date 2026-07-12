المنتخب الإنكليزي يقصي نظيره النرويجي ويتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم

واشنطن-سانا
تأهل المنتخب الإنكليزي إلى نصف نهائي كأس العالم 2026، بفوزه على نظيره النرويجي بهدفين مقابل هدف واحد بعد التمديد، في المباراة التي أقيمت بينهما فجر اليوم الأحد، على ملعب “هارد روك” في مدينة ميامي الأمريكية، ضمن الدور ربع النهائي للبطولة.
افتتح منتخب النرويج التسجيل عبر لاعبه أندرياس شيلديروب في الدقيقة 36، فيما أدرك لاعب الوسط الإنكليزي جود بيلنغهام التعادل في الدقيقة 45+1، لينتهي الشوط الأول بتعادل إيجابي 1-1.
واستمر التعادل في الشوط الثاني للمباراة، لتمتد إلى شوطين إضافيين حسم فيهما المنتخب الإنكليزي تأهله بهدف بيلنغهام الثاني في الدقيقة 92، مانحاً منتخب بلاده بطاقة العبور للدور نصف النهائي للمرة الرابعة في تاريخه.
ويلاقي المنتخب الإنكليزي في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة الأرجنتين مع سويسرا المقررة اليوم.