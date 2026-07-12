المنتخب الإنكليزي يقصي نظيره النرويجي ويتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم

photo 2026 07 12 03 26 32 المنتخب الإنكليزي يقصي نظيره النرويجي ويتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم

واشنطن-سانا

تأهل المنتخب الإنكليزي إلى نصف نهائي كأس العالم 2026، بفوزه على نظيره ‏النرويجي بهدفين مقابل هدف واحد بعد التمديد، في المباراة التي أقيمت بينهما فجر ‏اليوم الأحد، على ملعب “هارد روك” في مدينة ميامي الأمريكية، ضمن الدور ربع ‏النهائي للبطولة.‏

افتتح منتخب النرويج التسجيل عبر لاعبه أندرياس شيلديروب في الدقيقة 36، فيما ‏أدرك لاعب الوسط الإنكليزي جود بيلنغهام التعادل في الدقيقة 45+1، لينتهي ‏الشوط الأول بتعادل إيجابي 1-1.‏

واستمر التعادل في الشوط الثاني للمباراة، لتمتد إلى شوطين إضافيين حسم فيهما ‏المنتخب الإنكليزي تأهله بهدف بيلنغهام الثاني في الدقيقة 92، مانحاً منتخب بلاده ‏بطاقة العبور للدور نصف النهائي للمرة الرابعة في تاريخه.‏

ويلاقي المنتخب الإنكليزي في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة الأرجنتين ‏مع سويسرا المقررة اليوم.‏

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