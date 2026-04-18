مواجهة مرتقبة في حلب بين فريقي الشبيبة والنواعير ضمن دوري كرة السلة

حلب-سانا

يلتقي مساء اليوم السبت فريقا الشبيبة والنواعير على أرض صالة الشبيبة في مدينة حلب، ضمن منافسات الجولة السادسة من إياب الدوري السوري لكرة السلة للرجال، في مواجهة يتوقع أن تشهد مستوى فنياً عالياً نظراً لما يمتلكه الفريقان من أسماء ونجوم بارزة.

ويدخل الشبيبة اللقاء، في السابعة مساء، وعينه على رد الدين للنواعير بعد خسارته ذهاباً في حماة بنتيجة (89-53)، حيث يراهن على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز يرفع معنويات الفريق، ويحسن موقعه في جدول الترتيب، معتمداً على الانضباط الدفاعي والسرعة في التحول الهجومي، إلى جانب التركيز على سلاح الرميات الثلاثية.

في المقابل، يدخل النواعير المباراة وهو في أوج عطائه الفني هذا الموسم، بعد أن أثبت أنه “رقم صعب”، وقادر على العودة بالنقاط من خارج دياره، معولاً على الحلول الفردية لمحترفيه الأجانب وخبرة لاعبيه المحليين التي منحت الفريق استقراراً في النتائج.

وكانت الجولة افتتحت أمس الجمعة بمباراتين، شهدتا فوزاً مستحقاً لفريق حمص الفداء على مستضيفه أهلي حلب بنتيجة (76-69)، فيما تجاوز الحرية ضيفه الثورة بنتيجة عريضة استقرت عند (97-68).