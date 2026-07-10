إسبانيا تلتقي بلجيكا في الدور ربع النهائي لمونديال 2026 

لوس أنجلوس-سانا

يلتقي منتخب إسبانيا مع نظيره البلجيكي في إطار منافسات دور الثمانية لمونديال 2026، عند الساعة العاشرة ليلاً في لوس أنجلوس الأمريكية.

وبات الإسبان على بعد ثلاث مباريات من تحقيق حلم رفع كأس العالم للمرة الثانية بعد 16 عاماً من التتويج باللقب الأول، في المباراة النهائية لمونديال 2010 بجنوب أفريقيا.

ويتسلح الإسبان بعدد من عوامل القوة مثل الصلابة الدفاعية للفريق، حيث يبقى منتخب إسبانيا الوحيد الذي لم تهتز شباكه في مونديال 2026، محققاً رقماً قياسياً بالخروج بشباك نظيفة في 6 مباريات متتالية.

ويرتكز منتخب إسبانيا على عناصر هجومية بارزة مثل لامين يامال وميكيل أويارزابال وبيدري وداني أولمو، وفيران توريس ومعهم قائد الوسط رودري إضافة إلى صلابة رباعي الدفاع مارك كوكوريا وبيدرو بورو وباو كوبارسي وآيمريك لابورت ومعهم حارس المرمى أوناي سيمون.

بالمقابل يتسلح منتخب بلجيكا بعدد من عناصر الخبرة مثل حارس المرمى تيبو كورتوا ولوكاكو ودي بروين، والظهير الأيمن توماس مونييه، مع هجوم ملفت مثل لوكيباكيو وتروسارد ودي كيتيلير.

ويستعد الحكم الإنكليزي مايكل أوليفر لقيادة المواجهة المرتقبة بين منتخبي إسبانيا وبلجيكا، والتي من المقرر أن تشهد ندية كبيرة بين المنتخبين الطامحين إلى حجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.