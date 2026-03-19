الجيش يلتقي أهلي حلب في افتتاح الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم

دمشق-سانا

تنطلق الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم اليوم بلقاء الجيش، وأهلي حلب على ملعب الفيحاء بدمشق.

ويسعى أهلي حلب إلى تحقيق الفوز، لتعزيز الصدارة التي يتربع عليها بفارق 5 نقاط عن الوحدة، بينما يأمل الجيش في تحقيق الفوز أيضاً للتقدم في سلم الترتيب، حيث يحتل المركز السابع ب20 نقطة، ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن تشرين السادس و3 نقاط عن الطليعة الخامس.

وتستكمل هذه الجولة منافساتها الأحد القادم، بلقاء أمية والكرامة على ملعب إدلب البلدي، على أن تقام الإثنين القادم خمس مباريات تجمع الحرية مع الشرطة على ملعب حلب البلدي، وجبلة مع تشرين على ملعب جبلة البلدي، و حطين مع الطليعة على ملعب اللاذقية البلدي، و حمص الفداء مع خان شيخون على ملعب الفيحاء بدمشق، والفتوة مع دمشق الأهلي على ملعب دير الزور البلدي، وتختتم الثلاثاء المقبل بلقاء الوحدة مع الشعلة على ملعب الفيحاء بدمشق.

وقبل انطلاق الجولة 15، يتصدر أهلي حلب بالصدارة برصيد 35 نقطة، يليه الوحدة 30 نقطة، ثم حمص الفداء 27 نقطة، وحطين 25 نقطة، والطليعة 23 نقطة، وتشرين 21 نقطة، والجيش 20 نقطة، والكرامة 19 نقطة، والفتوة 16 نقطة، ودمشق الأهلي والحرية والشرطة بـ 14 نقطة لكل فريق، وجبلة وخان شيخون بـ 9 نقاط لكليهما، وأمية والشعلة بـ 8 نقاط.