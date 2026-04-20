باريس سان جيرمان يسقط على أرضه أمام ليون في الدوري الفرنسي

باريس-سانا

حقق فريق ليون فوزاً غالياً على مضيفه باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل البرازيلي إندريك الهدف الأول لليون في الدقيقة السابعة قبل أن يضيف أفونسو موريرا الهدف الثاني في الدقيقة 18، وفي الدقيقة 90+4 تمكن نجم سان جيرمان خفيتشا كفاراتسخيليا من تسجيل هدف فريقه الوحيد.

بهذه النتيجة رفع ليون رصيده إلى 54 نقطة، وارتقى إلى المركز الثالث بفارق الأهداف فقط أمام ليل الذي تراجع للمركز الرابع، فيما تجمد رصيد باريس سان جيرمان المتصدر عند 63 نقطة في المركز الأول.

