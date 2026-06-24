الجولة الثالثة للمونديال 2026.. كوريا الجنوبية لحسم التأهل وجنوب إفريقيا لتصحيح المسار

مونتيري-سانا

يحتضن ملعب “مونتيري ستوديوم” في المكسيك، عند الساعة الرابعة من فجر غد الخميس (بتوقيت دمشق)، مواجهة قوية ومصيرية تجمع بين منتخبي كوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا، وذلك لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

ويدخل منتخب جنوب إفريقيا المواجهة باحثاً عن تحقيق نتيجة إيجابية في ختام مبارياته لدور المجموعات، للحفاظ على حظوظه في خطف بطاقة العبور إلى دور الـ 32 ضمن أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث، حيث يمتلك الفريق نقطة واحدة في رصيده من تعادله الأخير أمام التشيك، عقب خسارته الجولة الأولى أمام المكسيك بهدفين دون رد.

وفي المقابل، يتطلع منتخب كوريا الجنوبية (صاحب المركز الثاني بـ 3 نقاط) إلى تحقيق الفوز وضمان التأهل المباشر، إذ دعا مدربه هونغ ميونغ بو لاعبيه للتحضير التكتيكي الجيد والتركيز العالي لمواجهة السرعة التي يتميز بها منافسه الجنوب إفريقي.

يذكر أن منتخب المكسيك يتصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط وضمن تأهله رسمياً، وتأتي كوريا الجنوبية ثانياً بـ 3 نقاط، ثم منتخب التشيك ثالثاً بنقطة واحدة متفوقاً بفارق الأهداف على جنوب إفريقيا الرابعة بالرصيد ذاته.